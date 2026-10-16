[이슈빡] 중간선거 사전투표 돌입…공화당도 트럼프 '손절'?

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 이현식 (SBS 기자)

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미국 중간선거(11월 3일)가 3주도 남지 않은 가운데, 지난 6일부터 사전투표가 시작됐습니다. 이번 선거에서 공화당 후보들은 현직 대통령의 '후광'을 기대하기는커녕, 트럼프의 정책을 비판하거나 '지원 유세 오지 말라'며 잇따라 '손절' 행보를 택하고 있습니다. 트럼프의 운명이 달린 이번 중간선거의 향방을 짚어보고 선거 결과에 따라 트럼프 탄핵까지 이어질 가능성이 있는지 알아봅니다.



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