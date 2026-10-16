석유 최고가격 4주 더 동결…100달러대 고유가에도 물가 고려

▲ 11차 석유최고가격이 발표되는 16일 서울 서초구 만남의광장 주유소에 유가가 표시돼있다.

정부가 석유 최고가격을 4주 더 동결합니다.산업통상부는 "내일(17일) 0시부터 향후 4주간 적용될 11차 석유 최고가격을 기존 10차 가격으로 동결한다"고 오늘(16일) 발표했습니다.이에 따라 11차 최고가격은 7∼10차와 같이 리터(L) 당 휘발유 1천784원, 경유 1천773원, 등유 1천380원으로 유지됩니다.지난 6월 말 미국과 이란의 종전 합의 당시 7차 최고가격을 L당 150원씩 인하한 이후 같은 가격을 유지하는 것입니다.국제 유가가 배럴당 100달러대의 높은 가격을 유지하고 있지만 서민 물가 부담 등을 함께 고려한 조치입니다.최근 호르무즈 해협 통과 선박에 대한 이란의 공격과 예멘 후티 반군의 사우디아라비아 주요시설 공격 등으로 중동 지역 긴장이 지속되면서 지난 15일 기준 브렌트유는 배럴당 105.9달러, 두바이유 107.0달러, 서부 텍사스산 원유는 98.0달러를 기록했습니다.국제 석유제품의 경우 휘발유는 배럴당 133달러, 경유는 170달러였습니다.산업부는 국제유가 상황을 면밀히 살피면서도 최근 서민 물가부담, 석유 수급상황 등을 종합적으로 고려해 최고가격 동결을 결정했다고 설명했습니다.9월 소비자물가 상승률은 2.9%로 전월 3%대에서 내려왔지만, 석유류 물가는 전년 대비 14.8% 상승하는 등 에너지 물가 상승에 따른 부담이 커졌기 때문입니다.일각에서는 9월 주유소 휘발유 판매량이 전년 대비 3.0% 증가하는 등 정부의 가격 통제로 오히려 유류 소비가 늘었다는 지적도 나옵니다.이에 대해 산업부는 추석 연휴 수요 집중과 고속도로 주유소 특별 할인에 따라 일시적으로 소비가 증가했다고 분석했습니다.9월 휘발유 소비 증가분 약 3.6만 kL(킬로리터) 중 약 2.9만 kL가 추석 연휴가 있던 넷째 주에 집중됐다는 설명입니다.(사진=연합뉴스)