초등생 되기도 전에 내 집 마련…만 5세 이하 주택 소유자 1,400여 명

만 5세 이하 영유아 1천400여 명이 주택을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.



국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 전용기 의원은 국가데이터처로부터 제출받은 '만 5세 이하 주택소유자 현황' 자료를 토대로 오늘(16일) 이같이 밝혔습니다.



자료에 따르면 2024년 기준 5세 이하 주택소유자는 총 1천440명이며 이들의 주택자산가액은 약 2천360억 5천만 원에 달했습니다.



이 가운데 56명은 주택을 2채 이상 소유한 다주택자인 것으로 나타났습니다.



국세청 자료에 따르면 2024년 기준으로 만 5세 이하 아동에게 발생한 부동산 소득도 27억 4천만 원에 이르는 것으로 조사됐습니다.



전용기 의원은 "청년들은 내 집 마련은커녕 전세사기 걱정에 시달리는데, 누구는 초등학교에 들어가기도 전에 집을 여러 채 가진 현실"이라며 "부동산 불로소득이 자산 격차를 더욱 벌리는 구조를 바로잡고, 부동산에 쏠린 자금이 생산적 투자로 흘러갈 수 있도록 정책적 노력을 강화해야 한다"고 말했습니다.



(사진=연합뉴스)