[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이기재 양천구청장
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● 네트워크 톡톡
이기재 / 양천구청장
Q. 9만 세대 도시정비계획…추진 계획은?
Q. '교통 인프라 확충' 진행 상황은?
Q. '비행기 소음' 피해 지원 대책은?
Q. '양천가족 거리축제' 준비 상황은?
Q. '용왕산 스카이워크' 개장 후 방문객 증진?
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[네트워크톡톡] 이기재 양천구청장 "'비행기 소음' 피해 보상 너무 낮아, 현실화해야…김포공항 착륙 시간 조정 등 대책 마련 요구"
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