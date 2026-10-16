[여담야담] 이 대통령 "국무회의 공개로 말 막는다? 허위 주장"…홍보수석 "李 정부 시그니처 같은 정책"

[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 장윤미 전 더불어민주당 대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 손석민 SBS 논설위원
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● '국무회의 생중계' 정면 반박
장윤미 / 전 더불어민주당 대변인
"대통령 SNS 절대다수는 민생 행보"
"대통령, 국무위원에 '권한·권력' 분산 필요"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"대통령 국무회의 생중계 고집…민심 흐름에 둔감해"
"대통령 시시콜콜한 답변 설득 안 돼…자제해야"
손석민 / SBS 논설위원
"대통령 국무회의 생중계, 양면의 측면 있어"
"대통령 '민생 실용·통합' 메시지 필요"
"갈등 요소에 일일이 답변, 피로도 높여"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 이 대통령 "국무회의 공개로 말 막는다? 허위 주장"…홍보수석 "李 정부 시그니처 같은 정책"
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