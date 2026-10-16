머스크, 중간선거 앞서 공화당에 3천억 원대 투입…최대 후원자로

▲ 일론 머스크

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 미국 중간선거를 앞둔 3분기에만 공화당 지원에 최소 2억 7천600만 달러, 우리 돈 약 3천700억 원을 쏟아부은 것으로 드러났습니다.정치전문매체 폴리티코는 현지시간 15일 연방선거위원회(FEC) 자료 분석 결과 머스크가 이번 선거에서 가장 많은 정치자금을 냈다고 보도했습니다.머스크는 3분기에 공화당 상원을 지원하는 슈퍼팩 '상원 리더십 펀드'에 1억 5천800만 달러(약 2천100억 원)를 기부했습니다.이 단체는 해당 자금을 텍사스주 상원의원 선거에 출마한 공화당 후보 켄 팩스턴을 지원하는 단체에 투입했습니다.머스크는 또 팩스턴 후보를 지원하는 슈퍼팩인 '론스타 리버티 PAC'에 1천만 달러(약 135억 원), 공화당 하원을 지원하는 슈퍼팩인 '하원 리더십 펀드'에 2천만 달러(약 270억 원)를 각각 기부했습니다.2024년 대선 당시 도널드 트럼프 대통령을 지원하기 위해 만든 '아메리카 PAC'에도 8천800만 달러(약 1천188억 원) 이상을 냈습니다.아메리카 PAC은 올해 전국 각지의 공화당 후보들을 위한 광고와 현장 선거운동에 자금을 투입하고 있습니다.머스크는 지난해 트럼프 대통령과 갈등을 빚기도 했지만 최근에는 다시 백악관과 관계가 개선된 것으로 전해졌습니다.머스크 외에도 공화당의 주요 거액 후원자들이 중간선거를 앞두고 막대한 자금을 투입하고 있습니다.미 중서부 해운업계 거물 리처드 율라인은 전국의 연방 및 주 선거에 자금을 지원하는 슈퍼팩에 6천600만 달러(약 890억 원)를 추가로 내면서 총 기부액이 1억 3천만 달러(약 1천755억 원)를 넘어섰습니다.펜실베이니아를 기반으로 하는 사업가 제프 야스도 비벡 라마스와미의 오하이오 주지사 선거를 지원하는 슈퍼팩에 1천만 달러(약 135억 원)를 추가로 기부해 총 기부액이 1억 500만 달러(약 1천400억 원)를 넘어섰습니다.폴리티코에 따르면 머스크와 율라인, 야스 등 3명의 억만장자가 이번 선거를 앞두고 공화당에 기부한 연방 정치자금은 6억 달러(약 8천100억 원)가 넘습니다.민주당에도 거액 후원자들이 있지만 공개된 기부액 기준으로는 공화당에 미치지 못하는 것으로 나타났습니다.민주당의 오랜 거액 후원자인 조지 소로스 측은 이번 선거를 앞두고 슈퍼팩 '데모크라시 PAC'에 1억 200만 달러(약 1천377억 원)를 기부했습니다.(사진=게티이미지)