차범근, '차두리호' 화성FC에 커피차 응원

▲ 차범근 전 국가대표 감독이 보낸 커피·분식 선물을 즐기는 화성FC 선수단.

한국 축구의 '살아있는 전설'인 차범근 전 국가대표 감독(사단법인 팀차붐 이사장)이 아들 차두리 감독이 지휘하는 프로축구 K리그2 화성FC에 커피와 분식차를 보내 힘을 불어넣었습니다.16일 화성 구단에 따르면 차범근 전 감독은 전날 화성종합경기타운으로 커피와 분식 차량을 보내서 시즌 막바지 일정과 원정경기를 소화하는 선수단 및 임직원들을 격려했습니다.특히 화성 지역을 연고로 도전을 이어가는 선수들을 향한 '전설'의 따뜻한 응원 메시지가 눈길을 끌었습니다.차량 현수막에는 "제가 태어난 화성에서 새로운 역사를 써 내려가는 여러분께 진심으로 감사드립니다", "멋진 청춘들이 뛰는 화성FC, 차범근이 응원합니다"라는 문구가 적혀 있었습니다."재밌게 해, 다치지 말고!"라는 애정 어린 조언도 곁들였습니다.차두리 감독이 유소년 선수들에게 건네어 화제가 되었던 말들과 결을 같이하는 이 메시지에는 성적에 대한 압박감이 큰 시즌 막바지에 선수들이 중압감에서 벗어나 온전히 축구를 즐기기를 바라는 대선배의 진심이 담겼습니다.오전 훈련을 마친 선수들은 차 전 감독이 마련한 음식과 음료를 나누며 유쾌한 분위기 속에서 재충전의 시간을 가졌습니다.차 전 감독은 손흥민(LAFC)이 지난 6일 우즈베키스탄과의 친선경기에서 개인 통산 59호 골을 터트리기 전까지 약 48년 동안 한국 남자 축구 A매치 최다 골 기록(58골)을 갖고 있던 레전드입니다.현재 K리그2 17개 팀 중 5위에 올라 있는 화성은 18일 오후 2시 수원월드컵경기장에서 선두 수원 삼성과 원정경기를 치릅니다.(사진=화성FC 제공, 연합뉴스)