강남 아파트 실거래가지수 넉 달 만에 하락 전환…세제 개편안 영향

▲ 서울 강남의 한 중개업소 매물판 모습

서울 강남권 아파트 매매 실거래가지수가 4개월 만에 다시 하락 전환했습니다.정부의 세제개편안 추진 여파로 고가주택의 급매 거래가 나타난 영향으로 보입니다.16일 한국부동산원이 발표한 공동주택 실거래가지수 통계에 따르면 지난 8월 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트의 실거래가지수는 0.29% 하락했습니다.지난 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 시행 전 매도가 몰리며 3월과 4월에 각각 2.62%, 1.32% 하락한 뒤 5월부터 상승세를 보이다 4개월 만에 다시 하락으로 돌아선 것입니다.서울 전체 5개 권역 가운데 실거래가지수가 하락한 곳은 동남권이 유일합니다.지난 8월 서울 전체 실거래가지수는 전월 1.83%보다는 상승폭이 축소됐지만 0.72%의 상승을 유지했습니다.동남권의 실거래가 지수 하락은 지난 8월 3일 정부가 공개한 세제 개편안에서 고가 주택 위주로 증세가 예고된 영향이 큰 것으로 시장 관계자들은 분석하고 있습니다.고가주택의 종합부동산세 인상, 양도소득세 장기보유특별공제 혜택 축소 등으로 강남 일대 초고가 단지를 중심으로 급매물이 늘자 시세가 떨어졌습니다.한국부동산이 조사한 주간 동향에서 강남·서초구의 아파트값은 8월 10일 조사일부터 이번 주까지 10주 연속 하락했습니다.강남권과 달리 '노도강'(노원·도봉·강북구) 등 중저가 아파트가 위치한 동북권의 실거래가지수는 1.54% 올라 가장 높은 상승률을 기록했습니다.도심권은 종로·중구를 중심으로 1.06% 상승했습니다.시장에서는 최근 거래량이 감소한 데다 대출금리 인상폭이 커진 만큼 실거래가 지수 상승폭이 둔화하거나 하락 전환하는 곳이 늘어날 가능성이 있다고 보고 있습니다.부동산원이 중간 집계한 9월 서울 아파트 잠정 실거래가지수 상승률은 8월보다 축소된 0.16%로, 도심권이 -0.97%로 하락 전환하고 동남권은 -1.71%로 하락폭이 커질 것으로 예상됐습니다.(사진=연합뉴스)