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김지용 중수청장 첫 지시는 "조기 안착 대응전담팀 신속 구성"

전연남 기자
작성 2026.10.16 14:31 조회수
김지용 중수청장 첫 지시는 "조기 안착 대응전담팀 신속 구성"
▲ 김지용 초대 중대범죄수사청장

임명안이 재가 돼 첫 출근한 김지용 초대 중대범죄수사청장이 오늘(16일) 조직의 조기 안착을 위한 대응전담팀 구성을 지시하라고 지시했습니다.

중수청에 따르면 김 청장은 오늘(16일) 서울 중구 르네스퀘어 빌딩으로 출근해 소관부서 주요 현안 및 업무 보고를 받았습니다.

김 청장은 회의에서 형사사법 개혁의 결실인 중수청의 조기 안착을 강조하며 대응전담팀을 신속히 구성하도록 지시했습니다.

대응전담팀은 중수청의 인력, 시설, 시스템 정비를 위해 마련된 일종의 태스크포스(TF)입니다.

형사사법정보시스템(KICS·킥스) 등 전산 시스템 및 수사 인력이 부족해 상당기간 중대범죄 수사에 공백이 생길 수 있다는 우려를 고려해 이런 지시를 내린 것으로 보입니다.

또 김 청장은 수사 착수 등 가시적인 성과를 조속히 거둘 수 있도록 속도감 있게 업무를 추진하라는 지침을 내리기도 했습니다.

또, 김 청장은 정치적 중립성과 수사의 독립성을 확고히 하고 사회적 약자와 범죄 피해자 보호에 공백이 발생하지 않도록 조직 체계를 정비할 것을 강조했습니다.

한편, 김 청장의 임명식은 당초 오늘 열리기로 예정됐지만 청와대와 일정을 조율하는 과정에서 연기됐습니다.

이에 따라 김 청장의 취임식은 다음 주 중 열릴 예정입니다.
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