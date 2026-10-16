이 대통령, '모교' 중앙대 개교기념식 참석…후배들에 "응원합니다"

▲ 이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다

이재명 대통령이 오늘(16일) 모교인 중앙대를 찾아 110주년 기념식에 참석했습니다.강유정 청와대 수석대변인은 이 대통령은 후배들과 격의 없는 소통을 하기 위해 행사에 참석했다고 설명했습니다.이 대통령의 모교 방문은 중앙대가 개교 110주년을 맞아 개교 후 첫 특별공로상 수상자로 이 대통령을 선정한 데 따른 겁니다.이 대통령은 기념식 축사에서 대학 시절 알게 된 5·18민주화운동의 진실과 캠퍼스에서 경험한 배움·연대의 가치가 자 신의 삶을 바꾼 소중한 밑거름이 됐다고 전했습니다.또한 이 대통령은 "대학 시절을 돌아보니 참으로 귀하고 소중한 시절이었다"면서, 학생들을 향해 "시간이 곧 삶이자 생명인 만큼 가지고 있는 시간을 귀히 여기라"고 당부했습니다.이어 "의에 죽고, 참에 사는 의혈 중앙 여러분, 응원하고 사랑합니다"라는 말로 축사를 마무리했습니다.이 대통령은 학생회장으로부터 소매에 '이재명'이 새겨진 '과잠'(대학 점퍼)을 선물 받아 이를 즉석에서 착용하고 학교 마스코트 '푸앙이'를 안고 기념 촬영을 했습니다.(사진=연합뉴스)