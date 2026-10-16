이 대통령, '모교' 중앙대 개교기념식 참석…후배들에 "응원합니다"

▲ 이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다
이재명 대통령이 오늘(16일) 모교인 중앙대를 찾아 110주년 기념식에 참석했습니다.
강유정 청와대 수석대변인은 이 대통령은 후배들과 격의 없는 소통을 하기 위해 행사에 참석했다고 설명했습니다.
이 대통령의 모교 방문은 중앙대가 개교 110주년을 맞아 개교 후 첫 특별공로상 수상자로 이 대통령을 선정한 데 따른 겁니다.
이 대통령은 기념식 축사에서 대학 시절 알게 된 5·18민주화운동의 진실과 캠퍼스에서 경험한 배움·연대의 가치가 자 신의 삶을 바꾼 소중한 밑거름이 됐다고 전했습니다.
또한 이 대통령은 "대학 시절을 돌아보니 참으로 귀하고 소중한 시절이었다"면서, 학생들을 향해 "시간이 곧 삶이자 생명인 만큼 가지고 있는 시간을 귀히 여기라"고 당부했습니다.
이어 "의에 죽고, 참에 사는 의혈 중앙 여러분, 응원하고 사랑합니다"라는 말로 축사를 마무리했습니다.
이 대통령은 학생회장으로부터 소매에 '이재명'이 새겨진 '과잠'(대학 점퍼)을 선물 받아 이를 즉석에서 착용하고 학교 마스코트 '푸앙이'를 안고 기념 촬영을 했습니다.
(사진=연합뉴스)
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