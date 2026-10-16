[날씨] 높아진 기온…일요일 비 내린 후 제자리로

남풍이 불어 들면서 평년보다 기온이 높습니다.



오늘(16일) 서울의 낮 최고 기온 23도로 평년 수준을 웃돌겠고요.



내일은 오늘보다 기온이 더 오르겠습니다.



일요일에는 전국에 비가 내리면서 기온은 제자리를 찾겠습니다.



현재 위성 영상 보시면요.



곳곳에 이렇게 구름이 자리하고 있습니다.



오늘 전국 하늘에 가끔 구름이 많겠습니다.



내일 오후부터는 하늘 표정이 차차 흐려지기 시작해 일요일에는 전국에 가을비가 내릴 텐데요.



이번 비의 특징은 좁은 구간에 강하게 비가 내리겠고, 또 돌풍과 천둥, 번개를 동반하는 등 요란하게 오겠습니다.



비로 인한 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



오늘 지역별 낮 기온 자세히 한번 살펴보겠습니다.



대전의 낮 최고 기온 24도, 부산 25도 예상되고요.



충청 이남 지역을 중심으로는 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



일요일에 전국에 비가 내리겠고 중부지방은 밤부터 비가 그칠 텐데요.



남부와 제주 지역은 화요일까지 비가 이어지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)