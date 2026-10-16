"동의 못 해" 못 박은 이 대통령…SNS 올라온 글 보니

<앵커>



이재명 대통령이 국무회의를 비공개해야 한다는 일각의 주장을 담은 언론 보도와 관련해 "동의할 수 없다"는 입장을 밝혔습니다. 이 대통령은 공개여서 못할 말은 비공개회의에서 하면 되고, 개별적으로 할 수도 있다면서 국정을 포함한 모든 행정은 공개가 원칙이라고 못 박았습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 오늘(16일) 오전 '국무회의 공개 논란에 대해'라는 제목의 글을 SNS에 올리고 "국무회의를 전부 비공개하자는 일각의 주장에 동의할 수 없다"고 밝혔습니다.



이 대통령은 "국무회의 회의록은 기존에도 공개돼 왔으며 국정을 포함한 모든 행정은 공개가 원칙"이라면서 총리주재 만찬 때 어떤 장관이 "국무회의 공개로 힘들다"고 한 것 외에 "공개하지 않게 건의했다거나 그 외 SNS 운운등에 관한 보도는 사실이 아닌 것으로 보인다"고 밝혔습니다.



최근 총리 주재 만찬 때 일부 장관이 국무회의 비공개를 건의했다는 언론 보도를 대통령이 직접 반박한 겁니다.



이 대통령은 국무회의는 공개회의에 이어 비공개회의가 따로 있고 보안이 필요하거나 국무위원들 입장이 난처할 수 있는 사안들은 비공개회의에서 논의하고 있다면서 "공개여서 못할 말은 비공개회의에서 하면 되고, 그래도 하기 어려운 말이 있으면 개별적으로 전화나 메시지를 보내라고 독려하고 있다"고 밝혔습니다.



이어 "좋은 친구는 쓴소리 해주는 친구"라며 "공직자가 다른 공직자의 시정해야 할 문제를 지적하지 않으면 이는 이기심에 기인한 책임회피이거나 국민의 신뢰에 반하는 것"이라며 "최소한 이 정부에서 대통령에게 해야 할 말을 못 하는 국무위원은 없다고 확신한다"고 말했습니다.



(영상취재 : 정상보·하 륭, 영상편집 : 남 일)