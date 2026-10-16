[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 어제(15일) 7%대 급락세를 보인 코스피가 오늘 2~3%대의 반등세를 보이고 있습니다. 개인과 기관이 사자에 나선 가운데 외국인은 9거래일 연속 매도세를 이어가고 있습니다.



2. 소비자물가 급등에 이어 지난달 미국 생산자물가도 4년 반 만에 가장 큰 폭으로 오른 것으로 나타났습니다. 연준의 금리 인상 압박이 더 커질 거란 관측이 나오고 있습니다.



3. 오늘 오전 부천의 한 도장 공장에서 불이 나 진압 중 고립됐던 소방관 1명이 심정지 상태로 병원으로 옮겨지는 등 소방관 5명을 포함해 7명이 다쳤습니다. 불은 2시간 반 만에 완전히 꺼졌습니다.



4. 이재명 대통령이 국무회의 생중계 논란에 대해 "모든 행정은 공개가 원칙"이라고 밝혔습니다. 이 대통령은 SNS를 통해 "국민과 직접 소통이 불편한 분들도 많겠지만 유통마진을 보장하자고 직거래를 막는 것은 동의하기 어렵다"고 강조했습니다.