아이폰 듀오, 다른 폴더블 폰이랑 뭐가 다른데? 애플 임원진 인터뷰 / 오목교 전자상가

드디어 베일을 벗은 애플의 첫 폴더블폰 '아이폰 듀오'.

이번 영상에서는 애플 본사 임원들을 직접 만나 인터뷰를 진행했습니다.



'듀오'라는 이름에 담긴 네이밍 비하인드와 화면 주름을 감추기 위해 적용한 나노 텍스처 기술, 폴더블 화면에 맞춘 애플 펜슬과 전용 칩 설계, 차세대 UDC(언더 디스플레이 카메라) 기술 등 하드웨어와 소프트웨어 곳곳의 디테일을 하나하나 물어봤는데요.



머리카락보다 얇은 마이크로 렌즈, 새로운 TouchPixel, A20 Pro 칩셋은 물론 까다로운 한국 소비자들을 향한 애플의 자신감까지 들어볼 수 있었습니다.



과연 아이폰 듀오는 높은 기대에 걸맞은 혁신을 보여줄 수 있을까요?

자세한 내용은 영상에서 확인해 주세요!



(기획: 하현종 / 연출: 박경흠 / 조연출: 김은총, 양기창, 임지오 인턴 / 촬영: 유세훈 / 기술: 천세연 / 편집: 정혜수 / CG디자인 김태화 / 음악 김지원)



(SBS 스브스뉴스)