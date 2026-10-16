센카쿠 인근서 '일본 비하 욕설' 가짜 선박 신호…중국 군항서 발신 추정

▲ 센카쿠열도 인근 수역

지난해 12월 일본과 중국 간 영유권 분쟁 지역인 센카쿠(중국명 댜오위다오)제도 인근 해상에서 일본을 비하하는 이름의 가짜 선박 위치 정보가 표출됐다고 산케이신문이 전했습니다.신문에 따르면 선박자동식별장치(AIS) 데이터 분석 결과, 당시 센카쿠제도 우오쓰리시마 인근 해상에서 정체불명의 화물선 신호가 감지됐습니다.해상보안청 관계자와 선박 운항 정보 제공업체 '마린트래픽' 등에 따르면 해당 선박 명칭은 'FUCK JAPAN'(퍽 재팬)으로 표기돼 있었습니다.그러나 현장에 출동한 일본 해상보안청 제11관구 해상보안본부 순시선은 해당 수역에서 문제의 화물선을 발견하지 못했습니다.조사 결과 이는 위치 정보를 위조해 발신하는 일종의 '스푸핑' 신호였던 것으로 추정됐습니다.마린트래픽 분석 결과 이 신호의 주요 수신 및 발신 지역은 중국 저장성 저우산시 인근으로 대만 방면을 관할하는 중국 인민해방군 동부전구의 군항들이 밀집한 지역으로 파악됐습니다.특히 이 가짜 신호는 당시 중국군이 대만을 포위하는 형태로 실시한 대규모 군사 훈련 10일 전부터 확인되기 시작해 훈련이 끝난 직후 끊겼습니다.이에 따라 중국 측이 일본 해상보안청의 경계 태세를 교란할 목적으로 의도적인 신호를 보냈을 가능성이 제기된다고 산케이는 분석했습니다.모리 아키 도시샤대 준교수는 "중국 선박의 AIS 신호 위장은 해외에서도 지속적으로 보고되고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)