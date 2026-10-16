초등학교 덮쳐 어린이 3명과 교사 살해…시민이 사살

▲ 총격 사건 발생한 미국 오리건주 초등학교 일대
미국 서부 오리건주의 한 초등학교에 침입한 16세 청소년이 대낮 수업 중 총기를 발사해 어린이 3명과 교사 1명 등 4명이 숨졌습니다.
총격범 역시 범행을 목격하고 학교 안으로 뒤쫓아온 시민에게 사살됐습니다.
현지시간 15일 낮 1시쯤 오리건주 중부의 도시 벤드시(市)의 실버레일 초등학교에 괴한 한 명이 들어와 총격을 시작했습니다.
범인은 학교 밖에 주차된 차량을 향해 먼저 총을 쏜 뒤 내부로 진입한 것으로 파악됐습니다.
총격범은 잠겨있던 문에 총을 쏴 학교 건물에 들어갔다고 경찰은 전했습니다.
그가 16세라는 사실 외에 구체적인 신원 정보는 공개하지 않았습니다.
총격범이 이 학교와 무슨 관계가 있는지 등 범행 동기도 아직 알려지지 않고 있습니다.
사망자는 5, 8, 11세 초등학생 3명과 교사 1명입니다.
이와 별도로 7세 학생 1명과 54세의 또 다른 교사 1명이 중상을 입고 병원에 이송된 것으로 전해졌습니다.
경찰은 총격범이 학교에 들어가는 것을 목격한 시민 1명이 그를 뒤쫓아가 사살했다고 전했습니다.
이 시민의 신원 역시 아직 공개되지 않았습니다.
경찰은 "한 사람이 학교에 들어와 총격을 시작했다"는 신고를 받은 지 3분 이내에 현장에 도착했지만, 이미 범인은 시민의 총격으로 숨진 상태였다고 설명했습니다.
사건 브리핑에 함께 참석한 티나 코텍 오리건주 주지사는 이 시민에게 감사를 표하며 "그가 영웅적으로 개입해 추가 인명 피해를 막았다"고 말했습니다.
총격 사건이 벌어진 벤드시는 인구 10만여 명 규모의 농촌 지역입니다.
피해 학교가 속한 벤드-라 파인 교육구는 현재 학교를 봉쇄 조치하고 있습니다.
스티븐 쿡 교육감은 "유가족과 피해를 본 모든 분께 애도를 표한다"며 "당면한 최우선 과제는 학생과 교직원을 돌보고, 법 집행 기관과 응급 구조대를 지원하는 것"이라고 성명을 냈습니다.
유치원부터 5학년까지 학급이 설치된 실버레일 초등학교에는 모두 462명이 재학 중으로, 이 가운데 80%는 백인이고 20%는 빈곤 가정에 속한 학생들이라고 지역 신문 오리거니언이 주 정부 자료를 인용해 보도했습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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