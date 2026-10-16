초등학교 덮쳐 어린이 3명과 교사 살해…시민이 사살

▲ 총격 사건 발생한 미국 오리건주 초등학교 일대

미국 서부 오리건주의 한 초등학교에 침입한 16세 청소년이 대낮 수업 중 총기를 발사해 어린이 3명과 교사 1명 등 4명이 숨졌습니다.총격범 역시 범행을 목격하고 학교 안으로 뒤쫓아온 시민에게 사살됐습니다.현지시간 15일 낮 1시쯤 오리건주 중부의 도시 벤드시(市)의 실버레일 초등학교에 괴한 한 명이 들어와 총격을 시작했습니다.범인은 학교 밖에 주차된 차량을 향해 먼저 총을 쏜 뒤 내부로 진입한 것으로 파악됐습니다.총격범은 잠겨있던 문에 총을 쏴 학교 건물에 들어갔다고 경찰은 전했습니다.그가 16세라는 사실 외에 구체적인 신원 정보는 공개하지 않았습니다.총격범이 이 학교와 무슨 관계가 있는지 등 범행 동기도 아직 알려지지 않고 있습니다.사망자는 5, 8, 11세 초등학생 3명과 교사 1명입니다.이와 별도로 7세 학생 1명과 54세의 또 다른 교사 1명이 중상을 입고 병원에 이송된 것으로 전해졌습니다.경찰은 총격범이 학교에 들어가는 것을 목격한 시민 1명이 그를 뒤쫓아가 사살했다고 전했습니다.이 시민의 신원 역시 아직 공개되지 않았습니다.경찰은 "한 사람이 학교에 들어와 총격을 시작했다"는 신고를 받은 지 3분 이내에 현장에 도착했지만, 이미 범인은 시민의 총격으로 숨진 상태였다고 설명했습니다.사건 브리핑에 함께 참석한 티나 코텍 오리건주 주지사는 이 시민에게 감사를 표하며 "그가 영웅적으로 개입해 추가 인명 피해를 막았다"고 말했습니다.총격 사건이 벌어진 벤드시는 인구 10만여 명 규모의 농촌 지역입니다.피해 학교가 속한 벤드-라 파인 교육구는 현재 학교를 봉쇄 조치하고 있습니다.스티븐 쿡 교육감은 "유가족과 피해를 본 모든 분께 애도를 표한다"며 "당면한 최우선 과제는 학생과 교직원을 돌보고, 법 집행 기관과 응급 구조대를 지원하는 것"이라고 성명을 냈습니다.유치원부터 5학년까지 학급이 설치된 실버레일 초등학교에는 모두 462명이 재학 중으로, 이 가운데 80%는 백인이고 20%는 빈곤 가정에 속한 학생들이라고 지역 신문 오리거니언이 주 정부 자료를 인용해 보도했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)