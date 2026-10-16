발달장애인·비장애인 함께 뛰는 K리그 '플레이원컵' 오늘 개막

▲ 지난해 경기 장면

발달장애인과 비장애인이 한 팀으로 뛰는 통합축구 대회 '2026 K리그 플레이원(PlayONE) 컵'이 오늘(16일)부터 18일까지 충북 제천축구센터에서 열립니다.재단법인 K리그어시스트가 주관하는 이 대회는 스포츠를 통한 상호 이해와 발달장애인에 대한 사회적 포용 및 평등의 가치를 확산하려는 취지로 2021년부터 열리고 있습니다.올해 대회에는 K리그 구단 산하 13개 팀과 한국프로축구연맹 팀 등 14개 팀, 약 350명이 참가합니다.경기는 11인제로 치러지며, 팀당 발달장애인 선수 6명과 비장애인 선수 5명이 함께 출전합니다.전·후반은 각 20분입니다.이번 대회부터 발달장애인 선수가 '스페셜 포토그래퍼'로 대회 현장을 촬영합니다.화합과 페어플레이, 스포츠맨십을 실천한 지도자에게 주는 '지도자상'도 새로 생겼습니다.K리그어시스트는 11월에는 일본 도쿄에서 2026-2027 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 대전-가시와 레이솔 경기 관람, 한일 통합축구 교류전 등 해외 문화 프로그램도 진행합니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)