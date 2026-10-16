NCT DREAM, 10년 서사 담은 정규 6집 'DREAM AFTER DREAM' 11월 9일 발매

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그룹 NCT DREAM(엔시티 드림, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 10년의 성장 서사를 담은 정규 6집 앨범을 발매한다.SM엔터테인먼트는 16일 NCT DREAM가 오는 11월 9일 오후 6시 정규 6집 'DREAM AFTER DREAM'(드림 애프터 드림)을 각종 글로벌 음악 플랫폼에서 전곡 음원 공개한다고 밝혔다. 이 소식과 함께 공개된 앨범 이미지에는 푸른색 잔디밭에 선명하게 'D'자가 그려져 있다.앨범은 타이틀곡 'Boogie Woogie'(부기우기)를 포함한 총 10곡으로 구성되어 있어 뜨거운 반응이 기대된다. 특히 NCT DREAM은 이번 앨범을 통해 10년간 쌓아온 시간과 음악적 성장을 돌아보는 동시에 '끝없이 이어지는 꿈'이라는 앨범명 'DREAM AFTER DREAM'의 의미처럼 함께 이뤄온 꿈을 넘어 또 다른 꿈을 향한 열정과 의지를 드러낸다.2016년 8월 25일 데뷔한 NCT DREAM은 'Chewing Gum'(츄잉검), '마지막 첫사랑 (My First and Last)', '맛 (Hot Sauce)', 'Hello Future'(헬로 퓨처), 'Candy'(캔디), 'ISTJ'(아이에스티제이), 'BTTF'(비티티에프 / 백 투 더 퓨처) 등 다채로운 음악을 통해 청춘의 꿈과 성장을 노래하며 자신들만의 이야기를 써 내려왔다.또한 각종 시상식에서 대상을 거머쥐고 밀리언셀러 기록을 경신한 데 이어, 국내외 주요 스타디움과 돔 공연장에서 최초·최다 기록까지 세우는 등 눈부신 성장을 이뤄온 NCT DREAM이 데뷔 10주년을 맞아 보여줄 행보에 기대가 모아진다.한편, NCT DREAM의 정규 6집 'DREAM AFTER DREAM'은 11월 9일 음반으로도 발매되며, 오늘(16일)부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 판매가 시작된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)