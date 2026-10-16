사람 붐비는 틈타 일부러 '퍽'…"수리비 달라" 2천만 원 뜯었다

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▲ 휴대전화를 떨어뜨리는 20대 남성

유동 인구가 많은 쇼핑몰에서 일부러 행인에게 부딪쳐 휴대전화를 떨어뜨린 뒤 2천여만 원을 수리비로 챙긴 20대 남성이 붙잡혔습니다.서울 송파경찰서는 지난 15일 20대 남성 A 씨를 사기 혐의로 서울동부지방공소청에 구속 송치했다고 16일 밝혔습니다.A 씨는 지난 1월부터 5개월간 송파구의 한 쇼핑몰에서 행인인 38명에게 부딪치면서 자신의 휴대전화를 떨어뜨려 파손한 뒤 수리비를 요구했습니다.그는 이 같은 수법으로 도합 2천200만 원을 편취한 혐의를 받습니다.피해자들은 속은 사실을 모른 채 수리비를 건넨 것으로 조사됐습니다.경찰은 피해자 한 명이 A 씨의 행동에 수상함을 느끼고 신고하면서 수사에 착수했습니다.수사팀은 수법상 이 같은 범행이 한 차례에 그치지 않았을 것이라는 판단에 계좌이체 내역을 분석하는 등 수사를 확대해 37명의 추가 피해자를 확인했습니다.피해자 대부분이 수리비 요구로 이어진 A 씨 행동이 이상하다고 느꼈으나 경찰에 신고할 사안은 아니라고 봤다고 진술한 것으로 파악됐습니다.수사팀은 이 같은 피해자들 진술 등을 종합해 이달 구속영장을 발부받은 뒤 사건을 공소청으로 넘겼습니다.A 씨는 최초 구속 전 피의자 심문 영장실질심사에 출석하지 않고 도주했으나 추적 끝에 검거됐습니다.경찰 관계자는 "소액 고소 사건으로만 끝내지 않고 면밀하게 수사해 기망 행위를 쉽게 알아차리기 어려운 지능형 범행과 이에 따른 추가 피해를 밝혀냈다"고 설명했습니다.(사진=송파경찰서 제공, 연합뉴스)