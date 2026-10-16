미 오리건주 초등학교서 대낮 수업 중 총격…어린이 등 5명 숨져

▲ 15일(현지시간) 총격사건이 발생한 미국 오리건주 실버레일 초등학교에 경찰통제선이 설치돼 있다.

미국 서부 오리건주의 한 초등학교에서 수업 도중 총격 사건이 발생해 최소 5명이 숨졌습니다.현지시간 15일 낮 1시쯤 오리건 주 중부 벤드시의 실버레일 초등학교에 괴한 한 명이 침입해 총격을 가했습니다.범인은 학교 밖에 주차된 차량을 향해 먼저 총을 쏜 뒤 내부로 진입했고 신고를 받고 출동한 경찰과 대치하던 중 총탄에 맞아 현장에서 사망했습니다.경찰은 총격범의 신원을 아직 공개하지 않았지만 미국 CNN 방송은 범인이 16세 남성으로 알려졌다고 보도했습니다.이번 총격 사건에 따른 사망자는 최소 5명으로 집계됐다고 AP는 복수의 수사당국 관계자를 인용해 전했는데 이 숫자에 총격범도 포함됐는지는 명확하지 않습니다.경찰은 어린이들이 피해자에 포함됐다고 밝혔습니다.CNN은 어린이 3명과 성인 1명이 숨졌다고 전했습니다.학교가 속한 벤드-라 파인 교육구는 현재 학교를 봉쇄 조치하고 있습니다.유치원부터 5학년까지 학급이 설치된 실버레일 초등학교에는 모두 462명이 재학 중으로, 이 가운데 80%는 백인이고 20%는 빈곤 가정에 속한 학생들이라고 오리거니언이 주 정부 자료를 인용해 보도했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)