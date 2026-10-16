환율 하락에도 유가 큰 폭 올라…9월 수입물가 넉 달 만에 상승

▲ 서울 시내 한 주유소 모습

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지난달 원/달러 환율이 하락했지만 국제유가가 큰 폭으로 상승하면서 수입물가지수가 4개월 만에 상승했습니다.한국은행이 오늘(16일) 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면, 올해 9월 수입물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준 100)는 159.37로, 8월 156.68보다 1.7% 상승했습니다.수입물가지수는 6월 4.2% 내린 뒤 7월 -1.0%, 8월 -2.2%까지 3개월 연속 하락하다가 지난달엔 방향을 바꿨습니다.품목별로 보면 원재료는 원유가 오르며 광산품을 중심으로 전월 대비 9.6% 상승했습니다.중간재는 전월 대비 1.7% 하락했습니다.석탄 및 석유제품이 1.5% 올랐으나, 1차 금속제품이 2.8% 하락했습니다.자본재 및 소비재는 각각 전월 대비 2.4%, 2.3% 하락했습니다.수입물가지수는 지난해 동월 대비로는 17.6% 상승했습니다.지난 5월 25.4% 상승한 이후 오름폭이 축소됐지만, 두 자릿수 상승률을 지속하고 있습니다.지난달 평균 환율은 1,359.0원으로, 전월 1,406.3원보다 3.4% 하락했습니다.반면 같은 기간 월평균 두바이유는 배럴당 113.71달러로, 88.75달러에서 28.1% 뛰었습니다.환율 효과를 제외한 9월 계약통화기준 수입물가는 전월 대비 4.9% 상승했고, 전년 동월 대비 20.6% 상승이었습니다.이흥후 한은 물가통계팀장은 "10월 중순까지의 환율과 국제유가가 전월 대비 하락했는데, 이런 점이 이달 수입물가에 하방 요인으로 작용할 것으로 보인다"며 "다만 국제유가와 관련해서는 중동전 전개 양상과 관련한 불확실성이 여전히 높다"고 밝혔습니다.9월 수출물가지수는 182.29로, 전월 183.67 대비 0.8% 하락했습니다.국제유가가 오르며 석탄 및 석유제품이 상승했지만, 환율 하락으로 대부분의 품목이 내리며 2개월 연속 하락했습니다.수출물가지수는 11개월 연속 오르다가 6월 0.1% 하락했습니다.7월에는 0.9% 반등했지만 8월부터 다시 하락세를 보이고 있습니다.품목별로 보면 공산품이 0.8% 하락했습니다.유가가 오르며 석탄 및 석유제품이 8.5% 상승했지만, 환율 하락으로 운송장비가 3.2% 하락하는 등 대부분 품목의 수출물가지수가 전월보다 내렸습니다.농림수산품은 전월 대비 0.3% 하락했습니다.계약통화를 기준으로 한 수출물가는 전월 대비 2.6% 상승, 전년 동월 대비 44.5% 상승이었습니다.이흥후 한은 물가통계팀장은 "국제유가상승은 수출물가와 수입물가에 모두 영향을 미치지만, 구성항목을 보면 수입물가는 원유를 포함하는 광산품의 가중치가 커서 더 크게 영향을 받는다"고 설명했습니다.9월 무역지수(달러 기준)는 수출물량지수가 181.31로, 1년 전보다 32.1% 상승했습니다.컴퓨터·전자 및 광학기기와 기계 및 장비 등이 늘었습니다.수출물량지수는 11개월 연속 상승세를 이어갔으며, 2010년 1월 이후 16년 8개월 만에 최대 폭 상승입니다.수출금액지수는 89.2% 상승했습니다.수입물량지수 역시 컴퓨터·전자 및 광학기기, 기계 및 장비 등이 증가해 11.1% 상승했습니다.수입금액지수는 26.9% 상승했습니다.9월 순상품교역조건지수는 1년 전보다 25,4% 상승했습니다.순상품교역조건지수는 수출상품 한 단위 가격과 수입 상품 한 단위 가격의 비율로, 우리나라가 한 단위 수출로 얼마나 많은 양의 상품을 수입할 수 있는지 가늠할 수 있는 지표입니다.소득교역조건지수는 216.70으로, 순상품교역조건지수(25.4%)와 수출물량지수(32.1%)가 모두 오르며 65.6% 급등했습니다.8월 59.9%에 이어 두 달 연속 역대 최고 상승률입니다.(사진=한국은행 제공, 연합뉴스)