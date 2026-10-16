MLB 클리블랜드, ALCS서 탬파베이 꺾고 2승 1패로 리드

▲ 클리블랜드 할핀의 역전 결승 투런포

미국프로야구 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS·7전 4승제)에서 클리블랜드 가디언스가 2승 1패로 앞서갔습니다.클리블랜드는 오늘(16일) 미국 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브필드에서 열린 ALCS 3차전에서 탬파베이 레이스에 3대 2로 역전승을 거뒀습니다.지난해까지 7전 4승제로 치러진 MLB 포스트시즌에서 1승 1패로 맞선 시리즈의 3차전 승리팀이 최종 승리한 확률은 70％(102번 중 71차례)에 달했습니다.클리블랜드는 1대 0으로 앞서던 4회 탬파베이 챈들러 심프슨에게 2타점 3루타를 맞고 역전을 허용했습니다.하지만 5회말 페티 할핀의 우중월 역전 투런포로 다시 앞섰고 그대로 경기를 끝냈습니다.탈삼진 2개를 곁들여 1과 3분의 1이닝을 무실점으로 막고 세이브를 챙긴 클리블랜드 마무리 케이드 스미스는 2024년 이래 클리블랜드가 치른 21번의 포스트시즌 경기 중 19번에 등판해 허리와 뒷문을 책임졌습니다.스미스의 포스트시즌 통산 성적은 2승 무패, 1홀드, 2세이브, 평균자책점 2.01입니다.(사진=AP, 연합뉴스)