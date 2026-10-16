'거장항준' 장항준, '봉준호-박찬욱' 거장들의 축전에 "예전부터 친분 있어" 꺼드럭

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거장항준을 위해 거장들이 메시지를 보냈다.15일 방송된 SBS '거장항준'에서는 거장항준 차기작 프로젝트가 시작됐다.이날 방송에서는 거장항준 프로젝트를 축하하는 또 다른 거장들의 축하 메시지가 도착해 눈길을 끌었다.봉준호 감독은 "거장으로 불리어야 마땅한 분"이라고 했고, 박찬욱 감독은 "샘난다. 어떻게 저렇게 머리가 좋을까"라고 말했다.이어 박찬욱 감독은 "왕과 사는 남자 같은 영화를 계속 만들어줬으면 좋겠다"라며 "코미디는 내 영역이니까 안 만들었으면 좋겠다"라고 말해 눈길을 끌었다.그리고 봉준호 감독은 "전화 통화할 때도 아 감독님 거장 장항준입니다 이런다"라며 "항준아 준호야 는 하고 있지 못하지만 곧 그런 날이 오겠죠. 사랑합니다"라고 동갑인 장항준에 대해 이야기했다.두 거장의 축전을 받은 장항준 감독은 "아주 전부터 준호봉, 깐느 박 이런 분들과 친분이 있었다. 아주 옛날부터 친분이 있었다"라며 "깐느 박은 자꾸 돈 빌려달라고 하고 준호 봉은 차기작 어떻게 해야 되냐고 자꾸 전화가 온다"라고 너스레를 떨어 폭소를 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)