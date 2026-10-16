[단독] '사고 위험' 잇단 지적에도…"시즌 끝나면 보강"

<앵커>



경남 창원 프로야구 구장에서 지난해 관중 사망 사고가 발생한 뒤 정부가 전 구장 안전 점검을 실시했죠. 이후 어떤 조치가 이뤄졌는지 정부 자료를 저희가 입수했습니다. 일부 구장의 경우 스피커가 떨어질 수 있다는 지적을 받았지만 아직 아무런 조치를 하지 않은 것으로 드러났습니다.



김진우 기자입니다.



<기자>



지난해 3월, 경남 창원NC파크에서는 20대 프로야구 관중이 야구장 4층 외벽에서 떨어진 알루미늄 구조물에 맞아 숨지는 사고가 발생했습니다.



이후 정부는 전국 12개 프로야구 구장에 대해 합동점검을 실시했고 지난해 12월 각 구단과 시도에 점검을 통해 발견한 지적 사항을 전달했습니다.



사흘 전, 광주 기아챔피언스필드 구장.



외야 전광판 밑에 달린 대형 스피커 아래로 관중들이 쉴 새 없이 움직이거나 자리를 잡고 앉아 있습니다.



이렇게 스피커 아래에 관중들이 많기 때문에 스피커가 떨어지면 인명피해로 이어질 우려가 있습니다.



[김창표/광주 서구 : (스피커가) 떨어지게 되면 여기가 이제 통로다 보니까 키즈존이랑 이런 부분들이 있다 보니까 위험한 거 같기도 해요.]



SBS가 입수한 정부의 '프로야구 구장 점검 이행조치 자료'에 따르면 정부가 광주 구장에 지적했던 62건 가운데 '스피커' 등 10건이 미조치 상태로 드러났습니다.



정부가 안전 점검 당시 부착형 스피커들의 낙하 가능성을 우려해 '낙하 예상 지역 접근 금지' 조치나 '추락방지망' 설치와 같은 대책이 필요하다고 지적했었는데도 구단 측은 이번 시즌 종료 뒤로 이행 조치를 미뤄둔 상태입니다.



부산 사직구장은 어떨까.



120건의 지적을 받았는데 '외야 키즈존 철제 구조물의 용접 상태 미흡'을 비롯해 22건에 대해서 이행이 이뤄지지 않았습니다.



정부 확인 결과 광주와 사직구장의 이행률은 전체 평균보다 10%p쯤 낮은 80%대 초반에 머물렀습니다.



[유상범/국회 국토교통위원 (국민의힘) : 안전에 관한 조치가 미완성돼 있다는 것은 매우 유감스럽습니다. 비시즌 기간에 반드시 안전에 대한 조치를 마무리하기를 (강력히 요구합니다.)]



기아타이거즈 구단 측은 "스피커가 비교적 안전하게 연결됐다고 판단했다"며 "다양한 보강 방안을 검토해 포스트시즌이 끝나고 조치하겠다"고, 롯데자이언츠 구단 측은 "상대적으로 위험성이 낮다고 판단해 작업이 늦어졌다"며 "내년 시즌 전까지 보수를 마칠 것"이라는 입장을 밝혔습니다.



(영상취재 : 이승환·배문산·이상학, 영상편집 : 김준희, 디자인 : 서현중)