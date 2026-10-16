1. 코스피 '검은 목요일'…뉴욕 증시 반등



미국 물가 충격과 AI 수익성에 대한 우려에 코스피가 어제(15일) 하루 7.5% 넘게 폭락했습니다. 어젯밤 하락 출발한 나스닥과 s&p500 지수는 미국의 지난달 생산자 물가 지수가 전월 대비 1.3% 급등했는데도 막판에 반등해 강보합으로 장을 마쳤습니다.



2. 예멘 대통령궁에 미사일 공격…정상회의도 연기



후티 반군이 예멘 정부 대통령궁에 미사일 공격을 퍼부었습니다. 예멘 정부를 돕는 사우디에도 연일 공격을 이어가고 있어 유럽연합은 걸프국들과의 정상회의를 연기했습니다.



3. "난동 당시 680만 원 소지"…전남 광주서도 흉기 위협



인천에서 흉기 난동을 일으킨 50대 남성이 사건 당시 6백만 원이 넘는 현금을 가지고 있었던 것으로 드러났습니다. 어제저녁 전남 광주에서도 흉기로 한 상인을 위협한 50대 여성이 경찰에 체포됐습니다.



4. 트럼프 "총살형 생중계 안 해"…중간선거 역풍 우려



트럼프 미국 대통령이 최근 논란이 된 미군기지 총기난사범에 대한 총살형 집행을 생중계하지 않겠다고 밝혔습니다. 중간선거를 앞두고 여론 역풍을 우려한 조치로 보입니다.