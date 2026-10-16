뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 주말까지 예년보다 따뜻…모레 전국 비

SBS 뉴스
작성 2026.10.16 06:36 조회수
PIP 닫기
남풍이 불어 들면서 주말까지 평년보다 높은 기온을 보이겠습니다.

현재 서울 기온 16.3도로 시작해 오늘(16일) 한낮에 서울이 23도, 내일은 25도까지 오르겠는데요.

주말에 일요일 전국에 비가 내린 뒤 다음 주에는 쌀쌀해질 전망입니다.

일요일 예상되는 비의 양을 보시면 특히 중부 지방을 중심으로 최고 80mm의 강하고 많은 비가 예보돼 있어 주말 나들이 계획에 참고하셔야겠습니다.

한편 오늘은 아침까지 경기 북부와 강원 중북부 내륙에 5mm 안팎의 비가 조금 내리겠습니다.

오늘 전국 하늘 가끔 구름 많겠습니다.

자세한 현재 기온 춘천이 14.5도, 대구 10.1도, 광주 12.1도로 어제 아침보다 1도에서 크게는 10도가량 높게 시작하고요.

오늘 한낮에 춘천 22도, 대구 25도, 광주 26도로 오늘은 충청 이남 지역을 중심으로 일교차가 크게 벌어지겠습니다.

강수는 일요일 밤 중부 지방부터 차차 그치겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지