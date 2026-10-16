[날씨] 주말까지 예년보다 따뜻…모레 전국 비

남풍이 불어 들면서 주말까지 평년보다 높은 기온을 보이겠습니다.



현재 서울 기온 16.3도로 시작해 오늘(16일) 한낮에 서울이 23도, 내일은 25도까지 오르겠는데요.



주말에 일요일 전국에 비가 내린 뒤 다음 주에는 쌀쌀해질 전망입니다.



일요일 예상되는 비의 양을 보시면 특히 중부 지방을 중심으로 최고 80mm의 강하고 많은 비가 예보돼 있어 주말 나들이 계획에 참고하셔야겠습니다.



한편 오늘은 아침까지 경기 북부와 강원 중북부 내륙에 5mm 안팎의 비가 조금 내리겠습니다.



오늘 전국 하늘 가끔 구름 많겠습니다.



자세한 현재 기온 춘천이 14.5도, 대구 10.1도, 광주 12.1도로 어제 아침보다 1도에서 크게는 10도가량 높게 시작하고요.



오늘 한낮에 춘천 22도, 대구 25도, 광주 26도로 오늘은 충청 이남 지역을 중심으로 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



강수는 일요일 밤 중부 지방부터 차차 그치겠습니다.



(박세림 기상캐스터)