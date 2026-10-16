'이수만 제작' A2O 라이트 '니온'…하루 만에 멜론 정상

SM엔터테인먼트 창립자이자 A2O 엔터테인먼트의 이수만 키 프로듀서가 선보인 신인 걸그룹 'A2O 라이트'가 데뷔 하루 만에 음원차트 정상에 올랐습니다.



요즘 K팝의 공식을 벗어났다는 점에서 눈길을 끌고 있습니다.



'A2O 라이트'는 2023년 이수만 프로듀서가 SM엔터테인먼트 보유 지분을 하이브에 매각하고 회사를 떠나면서 3년 동안 국내 음반 프로듀싱을 하지 않기로 한 약정이 풀린 뒤 처음 선보이는 걸그룹입니다.



지난 화요일 데뷔곡 '니온'이 발매되자마자 뜨거운 반응이 이어졌고 하루 만에 멜론 톱100 정상에 올랐는데요.



'니온'은 요즘 K팝 곡과 다르게 3분이 넘는 비교적 긴 노래 길이와 강렬한 군무, 댄스 브레이크 구간 등 과거의 K팝 요소들이 모두 담겼습니다.



누리꾼들은 "K팝의 정수 같다"고 호평했는데요.



특히 보아의 데뷔 시절과 소녀시대 멤버였던 제시카 등을 생각나게 하는 멤버들도 화제가 됐습니다.



한 업계 관계자는 '니온'으로 30~40대에게 향수를 불러일으켰다고 말했습니다.



(화면출처 : 멜론)