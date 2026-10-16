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'거장항준', 방영 시작…첫 게스트는 유재명·이선빈

고희경 기자
작성 2026.10.16 08:11 조회수
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영화 '왕과 사는 남자'로 천만 감독 반열에 오른 장항준 감독이 자신의 이름을 내건 SBS 새 토크 예능 '거장항준'을 선보였습니다.

'거장항준'은 장 감독이 자신의 영화에 출연할 배우를 찾기 위해 스타들과 오디션을 진행하는 콘셉트의 토크 예능입니다.

장 감독과 절친인 방송인 송은이 씨가 제작사 대표로 김풍 작가가 조감독 역할로 함께하는데요.

어제(16일) 첫 방송에서는 배우 유재명 씨와 이선빈 씨가 출연해 새로운 매력을 뽐냈습니다.

장 감독은 제작발표회에서 자신의 이름을 내건 예능에 부담은 없었냐는 질문에 부담이 없어 오히려 더 편했다고 답했습니다.

시청률도 중요하지만 보는 사람이 재미있게 본다면 그걸로 충분할 것 같다는데요.

'거장항준'을 연출한 이동원 PD는 예능 MC가 아닌 진짜 영화감독으로서 장항준의 아우라를 느낄 수 있을 거라고 말했습니다.
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