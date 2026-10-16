한밤중 CCTV 수상한 10대들…"도망가는 중" 딱 걸렸다

새벽에 오토바이를 훔치려던 청소년들이 범행 직후 바로 붙잡혔는데, 현장을 지켜보고 있던 '눈'이 있었다면서요?



네, 지난 9일 새벽 울산 북구 CCTV 통합관제센터에 10대로 추정되는 2명이 번호판이 없는 오토바이 옆에서 흡연하고 있는 모습이 포착됐습니다.



잠시 뒤 이들은 열쇠가 아닌 다른 도구를 이용해 시동을 걸었고, 관제요원은 곧바로 경찰에 신고했는데요.



이후 오토바이를 타고 인근 편의점으로 이동하는 모습까지 실시간으로 추적해 경찰에 전달했고, 현장에 출동한 경찰은 이들을 절도 용의자로 검거했습니다.



앞서 울산 불꽃축제가 열린 지난 2일 밤에도 관제센터는 공중화장실 앞에 세워진 오토바이에 청소년으로 보이는 2명이 접근해 도구로 시동을 걸려는 모습을 포착했는데요.



관제요원이 즉시 경찰에 알리면서 이들 역시 현장에서 붙잡혔습니다.



(화면출처 : 울산 북구청)