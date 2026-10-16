"노폐물 쫙" 입소문 탄 디톡스 족욕…'갈색 물' 반전 실체

최근 물에 발만 담그면 독소가 빠져나오며 갈색 물로 변하는 족욕이 인기인데요, 색 변하는 게 이유가 따로 있다고요?



네, 최근 서울 시내 일부 족욕 매장에서는 발을 물에 담그면 체내 노폐물이 빠져나온다며 '디톡스 족욕'을 홍보하고 있는데요.



30분에서 1시간 이용료가 1만 원에서 2만 원 정도로, 비교적 저렴하게 건강 관리를 할 수 있다는 입소문을 타면서 외국인 관광객들의 관심도 끌고 있습니다.



그런데 전문가들은 족욕 후 물이 갈색으로 변하는 이유는 몸속 독소가 빠져나와서가 아니라 족욕기 안의 금속이 전기 분해 과정에서 산화되면서 나타나는 현상이라고 설명하는데요.



피부는 외부 물질의 침투와 배출을 막는 방어막이기 때문에 족욕으로 체내 독소가 빠져나간다는 주장에는 과학적 근거가 부족하다고 전했습니다.



또, 족욕은 몸을 따뜻하게 하고 혈액 순환을 돕는 정도의 효과를 기대하는 것이 적절하다고 덧붙였습니다.



(화면출처 : 연합뉴스)