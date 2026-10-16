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매장 열기 전부터 수백 팀 대기…'오픈런' 몰린 인형 정체

이강 기자
작성 2026.10.16 08:00 수정 2026.10.16 08:54 조회수
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캐릭터 인형을 사기 위해 밤샘 오픈런 현상이 벌어지고 있습니다.

일본 애니메이션 '치이카와' 영화가 흥행하고 있다는 기사입니다.

치이카와, 국내에서는 '먼작귀'라 그래서 '뭔가 작고 귀여운 녀석'이라는 이름으로 알려졌습니다.

지난달 30일 개봉한 이 애니메이션 영화가 개봉 열흘 만에 누적 관객 100만 명을 돌파하며 인기를 끌고 있는 건데요.

한 멀티플렉스의 예매 분석에서 20대 예매율이 47%로 나타났습니다.

굿즈 시장에서도 인기가 확인되는데요.

서울 용산의 상설 매장에서는 개장 전부터 수백 팀이 대기를 하고 영화관에서도 선착순 증정품이 잇따라 품절되고 있습니다.

단순히 귀여워서 인기를 끄는 건 아니라고 해요.

극 중에서 치이카와 캐릭터들이 생계를 위해서 일을 하고 보수를 더 받으려고 자격증 시험까지 도전하지만 번번이 좌절하기도 합니다.

취업난, 고물가, 불안정한 일자리에 익숙한 우리 청년들의 현실과 애니메이션이 맞닿아 있다는 분석이 나옵니다.

(화면제공 : 아이파크몰)
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