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86%가 화장실 쓰고 손 씻는다는데…자세히 보니 '반전'

이강 기자
작성 2026.10.16 07:55 조회수
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화장실 이용 뒤에 물로만 '쓱'.

손 씻기에 대한 이야기입니다.

실제 화장실 쓰고 비누로 손 씻는 사람이 절반도 안 된다는 조사 결과가 나왔습니다.

질병관리청이 국립중앙의료원과 함께 '2026년 상반기 감염병 예방 행태 실태조사'를 실시했습니다.

그 결과 화장실 이용 뒤에 손 씻기 실천율이 86%였습니다.

낮지 않죠?

하지만 물로만 씻는 경우가 많았고요.

비누까지 사용해서 손 씻는 사람 46.7%에 그쳤습니다.

또, 비누를 사용한 사람 중에서도 30초 이상 흐르는 물에 손을 씻는 올바른 손 씻기는 단 11.4%에 불과했고요.

손을 아예 씻지 않는 사람도 14%나 됐습니다.

손만 잘 씻어도 감염병 예방에 도움이 됩니다.

누구나 돈 한 푼 들이지 않고 일상에서 건강을 지킬 수 있는 방법이거든요.

일교차 큰 지금 같은 날씨 속에 비누 이용해서 손 씻기 잊지 마시기 바랍니다.
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