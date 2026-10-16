86%가 화장실 쓰고 손 씻는다는데…자세히 보니 '반전'

화장실 이용 뒤에 물로만 '쓱'.



손 씻기에 대한 이야기입니다.



실제 화장실 쓰고 비누로 손 씻는 사람이 절반도 안 된다는 조사 결과가 나왔습니다.



질병관리청이 국립중앙의료원과 함께 '2026년 상반기 감염병 예방 행태 실태조사'를 실시했습니다.



그 결과 화장실 이용 뒤에 손 씻기 실천율이 86%였습니다.



낮지 않죠?



하지만 물로만 씻는 경우가 많았고요.



비누까지 사용해서 손 씻는 사람 46.7%에 그쳤습니다.



또, 비누를 사용한 사람 중에서도 30초 이상 흐르는 물에 손을 씻는 올바른 손 씻기는 단 11.4%에 불과했고요.



손을 아예 씻지 않는 사람도 14%나 됐습니다.



손만 잘 씻어도 감염병 예방에 도움이 됩니다.



누구나 돈 한 푼 들이지 않고 일상에서 건강을 지킬 수 있는 방법이거든요.



일교차 큰 지금 같은 날씨 속에 비누 이용해서 손 씻기 잊지 마시기 바랍니다.