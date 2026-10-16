[날씨] 오늘 온화한 가을 날씨…일요일 전국 많은 비

오늘(16일)은 어제보다 기온이 조금 더 오르겠습니다.



서울의 아침 기온이 14도, 낮 기온 23도로 어제보다 2도가량 오르겠고 토요일까지는 온화한 가을 날씨가 예상됩니다.



큰 일교차만 유의하신다면 나들이에 큰 불편 없겠는데요.



다만 일요일에는 전국에 비가 내리겠습니다.



가을비치고는 제법 양이 많을 것으로 예상돼 계획에 참고하셔야겠습니다.



오늘은 전국 하늘에 구름만 간간이 지나면서 무난한 가을 날씨 예상됩니다.



자세한 아침 기온 보시면 서울이 14도, 광주가 11도로 어제보다 2~6도가량이 높게 출발하겠고요.



낮 기온도 서울이 23도, 대구와 부산이 25도까지 오르겠습니다.



일요일 비는 새벽에 수도권을 시작으로 오후가 되면 전국 대부분 지역으로 확대되겠고 중부지방은 일요일 밤에 그치겠지만 남부 지방은 다음 날 월요일 아침까지 이어지겠습니다.



비가 그치고 나면 다시 날이 쌀쌀해질 전망입니다.



(남유진 기상캐스터)