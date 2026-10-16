서울 아파트 평균 '17억'…높아진 문턱에 '시름'

<앵커>



서울 전역을 규제 지역으로 묶고 대출 규제도 강화한 지 1년이 지난 현재 투기 수요는 억제됐지만 서울 아파트 평균 가격은 17억 원까지 올랐습니다. 내 집 마련 문턱이 더 높아졌다는 평가입니다.



백운 기자입니다.



<기자>



서울 성북구의 2천300여 세대 규모 아파트 단지입니다.



지난해 11월 전용 59㎡가 12억 9천만 원에 거래됐는데, 지난달에는 비슷한 층에서 3억 원 가까이 오른 15억 8천만 원에 팔렸습니다.



1년 전 정부가 서울 전역을 규제 지역으로 묶고 주택담보대출 한도를 줄인 이후 매수 문의가 꾸준히 이어졌습니다.



[하혜련/서울 성북구 공인중개사 : 여기가 15억 원 이하이다 보니, 6억 원의 대출이 나오니 그 대출을 다 끼고 매수를 많이 하신 상황이죠.]



지난해 10월 둘째 주부터 1년간 서울 아파트값은 11% 넘게 올랐습니다.



직전 52주 간 상승률인 6.6%보다 배 정도 높은 수치입니다.



서울 아파트 평균 매매 가격은 1년 사이 1억 5천만 원 가까이 뛰어 17억 원을 돌파했습니다.



평균 가격이 15억 원을 넘는 자치구도 13곳으로 늘었습니다.



실거주 의무 강화로 전세 부족 현상이 심해지는 상황에서 대출 규제를 받는 실수요자들이 상대적으로 저렴한 지역 매수에 나서면서 서울 강북권과 수도권의 가격 상승으로 이어지고 있습니다.



[유기학/서울 노원구 : 대출도 잘 나와야 뭔가 저희가 꿈이라도 꾸겠죠. 지금은 아예 생각도 못 하고 있습니다. 더 외곽으로 빠져야 하나 생각하고 있습니다.]



10·15 대책으로 세 끼고 집을 사는 갭투자 등 투기 수요는 억제했지만 집값 안정이라는 효과는 제대로 거두지 못한 상황에서 무주택 실수요자를 위한 보완책을 고민해야 한다고 전문가들은 지적합니다.



[함영진/우리은행 부동산리서치랩장 : 생애 최초 주택 구입자라든지 무주택자에게는 지금 LTV(담보인정비율)를 조금 더 완화한다든지 대출을 이용해서 주택을 구매하는 부분에 퇴로는 일정 부분 열어줄 필요는 있을 것으로 보입니다.]



집값 상승으로 지원 대상이 줄어든 저금리 정책대출의 기준도 현실에 맞게 손볼 필요가 있다는 지적입니다.



(영상편집 : 정용화, 디자인 : 제갈찬, VJ : 이지환)