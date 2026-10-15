뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

여자배구 기업은행, 정관장 꺾고 컵대회 준결승행

홍석준 기자
작성 2026.10.15 22:34 조회수
여자배구 기업은행, 정관장 꺾고 컵대회 준결승행
▲ IBK기업은행 선수단

여자 프로배구 IBK기업은행이 정관장을 꺾고 컵대회 준결승에 진출했습니다.

IBK기업은행은 15일 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 2026 여수 NH농협컵 프로배구대회 여자부 A조 경기에서 정관장을 세트 점수 3-1(25-19 25-20 25-27 25-15)로 제압했습니다.

2승 1패로 A조 2위를 차지한 IBK기업은행은 17일 오후 4시 30분 B조 1위 한국도로공사와 결승 진출을 다툽니다.

정관장은 1승 2패로 대회를 마쳤습니다.

빅토리아 댄착(등록명 빅토리아)이 블로킹 4개를 포함해 38점을 올렸고, 오사나이 미와코(등록명 미와)와 최정민은 12점씩 보탰습니다.

정관장에선 종휘가 21점, 박혜민이 16점으로 분전했습니다.

IBK기업은행은 1세트 5-5에서 상대의 연속 범실과 빅토리아의 오픈 공격으로 3점을 내리 따내며 앞서갔습니다.

이후 24-19에서 빅토리아가 신은지의 공격을 가로막아 첫 세트를 가져왔습니다.

2세트에선 20-18 때 이주아의 블로킹과 상대 범실 등을 묶어 24-18로 달아난 후 24-20에서 최정민의 오픈 공격으로 세트를 마무리했습니다.

3세트 17-21에서 4연속 득점하며 동점을 만들었지만, 25-25에서 정관장 박혜민의 퀵오픈과 이지수의 서브 에이스에 연달아 실점해 세트를 내줬습니다.

마지막 4세트 9-8에서 빅토리아의 블로킹과 이주아의 서브 에이스 등을 묶어 5점을 내리 따내며 14-8로 달아났습니다.

리드를 지킨 IBK기업은행은 24-15에서 이주아가 전다빈의 공격을 가로막아 경기에 마침표를 찍었습니다.

(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지