뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이 대통령, 미국 경제단체에 "한국 투자 확대되게 사업기회 모색"

강청완 기자
작성 2026.10.15 19:36 조회수
이 대통령, 미국 경제단체에 "한국 투자 확대되게 사업기회 모색"
▲ 이재명 대통령이 15일 청와대에서 에반 그린버그 미한재계회의 위원장과 접견에 앞서 악수하고 있다.

이재명 대통령이 에반 그린버그 미한재계회의 위원장(처브그룹 회장)을 청와대로 초청해 접견했습니다.

이 대통령은 그린버그 위원장에게 "한미 양국이 굳건한 안보동맹을 바탕으로 경제와 첨단기술을 아우르는 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전하고 있다"며 "한국 경제 발전에 미국이 기여해온 만큼 한국도 미국 산업 발전에 역할을 할 수 있기를 희망한다"고 말했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했습니다.

이 대통령은 "지속 가능한 경제협력을 위해서는 투자가 양방향으로 활발히 이루어져야 한다"며 "우리 기업의 대미 투자와 함께 미국 기업들의 한국 투자도 더욱 확대될 수 있도록 미한재계회의 측에서 한국에서 새로운 투자와 사업 기회를 적극 모색해 달라"고 당부했습니다.

특히 한국이 인적자원과 기술에 집중적으로 투자하고 있고, 방위산업이 양국 간 협력 잠재력이 큰 점을 언급하며 "상호 보완적 협력이 이뤄지길 희망한다"고 강조했습니다.

이에 그린버그 위원장은 "북미와 동북아 지역, 특히 미국과 한국이 세계 성장을 주도하고 있다"며 "한국과 미국이 전략투자에 합의한 것은 양국 간 관계를 더욱 강화할 것"이라고 말했습니다.

이날 접견에는 케빈 매카시 전 연방하원의장도 동석했습니다.

미한재계회의는 미 상공회의소 산하 한미 경제 협력에 관여하는 주요 미국 기업 수장들의 협의체로 한국의 한미재계회의와 협력 관계입니다.

(사진=청와대 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강청완 기자 사진
강청완 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지