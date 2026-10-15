이 대통령, 미국 경제단체에 "한국 투자 확대되게 사업기회 모색"

▲ 이재명 대통령이 15일 청와대에서 에반 그린버그 미한재계회의 위원장과 접견에 앞서 악수하고 있다.

이재명 대통령이 에반 그린버그 미한재계회의 위원장(처브그룹 회장)을 청와대로 초청해 접견했습니다.이 대통령은 그린버그 위원장에게 "한미 양국이 굳건한 안보동맹을 바탕으로 경제와 첨단기술을 아우르는 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전하고 있다"며 "한국 경제 발전에 미국이 기여해온 만큼 한국도 미국 산업 발전에 역할을 할 수 있기를 희망한다"고 말했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했습니다.이 대통령은 "지속 가능한 경제협력을 위해서는 투자가 양방향으로 활발히 이루어져야 한다"며 "우리 기업의 대미 투자와 함께 미국 기업들의 한국 투자도 더욱 확대될 수 있도록 미한재계회의 측에서 한국에서 새로운 투자와 사업 기회를 적극 모색해 달라"고 당부했습니다.특히 한국이 인적자원과 기술에 집중적으로 투자하고 있고, 방위산업이 양국 간 협력 잠재력이 큰 점을 언급하며 "상호 보완적 협력이 이뤄지길 희망한다"고 강조했습니다.이에 그린버그 위원장은 "북미와 동북아 지역, 특히 미국과 한국이 세계 성장을 주도하고 있다"며 "한국과 미국이 전략투자에 합의한 것은 양국 간 관계를 더욱 강화할 것"이라고 말했습니다.이날 접견에는 케빈 매카시 전 연방하원의장도 동석했습니다.미한재계회의는 미 상공회의소 산하 한미 경제 협력에 관여하는 주요 미국 기업 수장들의 협의체로 한국의 한미재계회의와 협력 관계입니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)