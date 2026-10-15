[이슈빡] '검은 목요일' 증시 폭락…하루새 시총 400조 원 증발

방송 내용을 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS<뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다 .



■ 방송: SBS <뉴스헌터스> 월~금 ( 18:50~19:50 )

■ 진행: 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담: 윤진 (블랙퀀트에쿼티 대표), 허준영 (서강대 경제학부 교수)

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코스피와 코스닥 지수가 7%대 폭락한 '검은 목요일'이었습니다. 상장기업 시가총액은 오늘 하루에만 400조원 넘게 증발했고 코스피는 지난 6월 기록한 전고점보다 40% 이상 떨어졌습니다. 특히 코스피의 절반 정도를 차지하는 반도체 투톱 '삼전 · 닉스'는 AI 기업들의 자금 조달 비용 상승과 AI 투자 수익성 악화 우려가 커지고 중국 CXMT가 신기술 상용화를 예고하면서 주가가 미끄러지고 있습니다. 이런 상황에서, 손실이 커지고 있는 개인투자자들은 어떻게 해야 하는지, 앞으로 주식시장은 어떻게 움직일지 짚어봅니다.



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