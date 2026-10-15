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[사건why] 오토바이 도난당했는데…'1천만 원' 청구서 날아와

조지현 기자
작성 2026.10.15 20:27 조회수
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방송 내용을 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS<뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송: SBS <뉴스헌터스> 월~금 ( 18:50~19:50)
■ 진행: 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담: 이경민 (변호사), 최경진 (변호사)
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주차장에 세워뒀던 오토바이를 도난당한 제보자, 오토바이 도난 1년 만에 최근 황당한 문서를 받았습니다. 오토바이를 훔쳐간 사람이 사고를 냈는데, 서류상 오토바이 소유주인 제보자에게 '1천만원'을 내라는 구상금 청구서가 날아온 겁니다. 오토바이를 잃어버린 것도 억울한데, 자신이 내지도 않은 사고에 대해 보상까지 하라니 제보자는 분통이 터질 수밖에 없는데요. 이런 상황이 나에게도 일어난다면, 어떻게 대처해야 할지 알아봅니다.

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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