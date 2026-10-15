"성남 라인" "정치 공세"…자소서 제출 공방

<앵커>



오늘(15일) 국회 기후노동위 국정감사에선 산하기관 기관장들의 인사 자료 제출 문제를 놓고 여야가 공방을 벌였습니다. 야당이 대통령과 가까운 이른바 경기 성남 라인 인사들이 기관장 자리를 꿰찼다며 낙하산 인사라고 주장하자, 여당은 정치 공세라고 맞받았습니다.



하정연 기자의 보도입니다.



<기자>



오늘 국회 기후에너지환경노동위원회 국정감사.



국민의힘 의원들은 남광우 한국환경산업기술원 원장, 하동근 한국지역난방공사 사장, 장건 건설근로자공제회 이사장을 거명하며 '낙하산 인사' 의혹을 제기했습니다.



이른바 '경기성남 라인'이란 이유로 능력 검증도 없이 공기관의 수장 자리에 오른 게 아니냐면서 이들이 자기소개서 같은 인사자료를 제출하지 않는다고 따졌습니다.



[김기현/국민의힘 의원 : 그만큼 전문성이 있고 훌륭한 경력이 있으시면 자랑스럽게 내시면 되는데, (서류, 면접에서) 1등을 한 것은 하나도 없는데.]



남 원장은 이재명 대통령과 같은 중앙대 법대 출신으로 성남시민모임 사무국장을 지냈는데, 국민의힘은 남 원장이 '서류 심사 3위, 면접 심사 2위'였는데도 임명됐다며, 인사 개입이 있었을 거라고 주장했습니다.



하 사장은 성남문화연대대표 출신으로 김현지 청와대 제1부속실장 결혼식의 주례를 맡았던 걸로도 알려져 있는데, 서류와 면접에서 최하 점수를 받고도 임명됐단 점이 논란이 됐습니다.



장 이사장은 성남참여자치시민연대의 공동대표를 지낸 인물입니다.



[나경원/국민의힘 의원 : (이재명 대통령의 최측근인) 김현지 실장과 정진상 전 실장이 인사에 개입한 것으로 의심되는….]



국정감사장에서 남 원장은 사생활 등을 이유로 자료를 제출하지 않았다고 말했습니다.



[남광우/한국환경산업기술원장 : 개인정보도 일부 있고 그다음에 사생활 관련 부분도 있어서….]



국민의힘을 겨냥해 민주당은 정치 공세를 멈추라며 남 원장을 감쌌습니다.



[이건태/민주당 의원 : (남광우 원장이) 국회에서 정하는 대로 따르겠다고 말씀하신 겁니다. (그걸 가지고) 말꼬리 잡듯이 모든 책임을 증인에게 떠넘기는 것은….]



오늘 국감은 한때 파행됐다가 재개됐는데, 남 원장은 뒤늦게 자기소개서 등을 제출했습니다.



(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 유미라)