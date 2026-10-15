전셋값 치솟고 매물 씨 말랐다…밀려나는 세입자

<앵커>



이렇게 내 집 마련의 문턱만 높아진 게 아닙니다. 서울 아파트 전세 가격도 무섭게 뛰어오르면서 세입자들 한숨이 깊어지고 있는데요. 전세 매물은 갈수록 귀해지고 여기에 전세의 월세화 현상까지 더해져 세입자들의 주거 불안이 커지고 있습니다.



이어서 전형우 기자입니다.



<기자>



30대 회사원 박상민 씨는 2년간 전세로 살던 서울 아파트에서 나가야 할 처지가 됐습니다.



새 집주인이 직접 들어와 살겠다며 퇴거를 요청한 겁니다.



지금 보증금 수준으로는 더 이상 서울 전세를 구하기 힘들어 경기 지역을 알아보고 있습니다.



[박상민/전세 세입자 : 거의 두 배 이상 전세 가격이 오른 상황에서, 2년 이내에 사실 그 큰 금액을 더 벌 수 있는 여력은 안 되다 보니까. 고민이 너무 많은 것 같아요 지금.]



10·15 대책 이후 1년 동안 서울 전체 아파트 전세 가격은 10.3% 올랐습니다.



특히 서울 외곽 지역 상승세가 두드러졌습니다.



전세값이 얼마나 올랐는지 서울에서 가장 규모가 큰 아파트 단지를 가봤습니다.



84제곱미터 기준 2년 전 9억 원에서 16억 원까지 올랐습니다.



이 곳은 1만 2천 세대의 대단지인데 지금 등록된 전세 매물은 모든 평형을 합쳐서 700세대 수준입니다.



전세의 월세화 현상도 세입자들 부담을 늘렸습니다.



올해 서울 아파트 임대차 거래에서 월세가 전세를 앞질렀는데, 1~8월 누계 기준으로 통계 작성 이후 처음입니다.



[김종우/서울 강동구 공인중개사 : 연세가 있으신 소유주분들 같은 경우는 생활비에 좀 도움을 받고자 전세보다는 월세를 선호하는 경우도 있고.]



정부의 부동산 대책이 그동안 매매 가격 잡기에 지나치게 치우쳤던 것 아니냐는 목소리가 나옵니다.



2028년까지 아파트 입주 물량이 줄어드는 데다, 추가 아파트 공급에도 시차가 존재하는 만큼 임대 주택으로 쓸 수 있는 단기 공급 방안이 필요하다는 지적입니다.



[권대중/한성대 경제부동산학과 석좌교수 : 전월세 물량이 줄고 가격이 급등하는 걸 완화시키기 위해서는 비아파트 부분에 대한 규제를 완화해서 단기 주택 공급 정책이 필요한 시기라고 생각합니다.]



서울 외곽 지역의 토지거래허가구역을 선별적으로 풀어 전세 매물을 유도하거나, 임대 물량이 한꺼번에 줄지 않도록 임대 사업자 혜택 축소 속도를 조절해야 한다는 의견도 있습니다.



(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 박춘배)