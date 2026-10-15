3천톤 급 전술핵 공격용 잠수함서 발사…사진 공개

<앵커>



한미 동맹의 불협화음을 파고들려는 듯, 북한은 또다시 미사일 도발에 나섰습니다. 어제(14일) 동해에서 '잠수함 발사 전략 순항미사일' 2종 쐈습니다. 북한이 '전술핵 공격용'이라고 주장한 잠수함이 진수 3년 만에 동원된 것으로 보입니다.



이어서 김아영 기자입니다.



<기자>



북한 미사일총국이 어제 동해상에서 'SLCM'으로 불리는 '잠수함 발사 전략순항미사일' 2종을 시험발사했다며 공개한 사진입니다.



한 발은 수직으로, 다른 한 발은 비스듬하게 날아간 만큼, 잠수함의 수직발사관과 어뢰발사관에서 각각 쏜 걸로 분석됩니다.



함교의 모양새를 보면, 북한이 첫 3천톤 급의 '전술핵 공격잠수함'이라고 주장했던 '김군옥영웅함'과 일치합니다.



'김군옥영웅함'은 옛 소련이 설계한 로미오급 디젤잠수함의 선체에 수직발사관을 10개로 대폭 늘려서 덩치를 키웠는데, 특이한 겉모양 때문에 '프랑켄슈타인 잠수함'이라는 별칭을 얻기도 했습니다.



지난 2023년 9월 진수식 때만 해도 우리 군은 정상적으로 운용할 수 있는 모습이 아니라고 판단헀지만, 3년여 만에 무장 발사가 이뤄진 걸로 보입니다.



[신종우/한국국방안보포럼 사무총장 : 엔진이 될 수도 있고 어떤 이유인지 모르지만, 잠수함이 무장 체계 시험을 할 수 없을 정도로 (그간) 문제가 있었던 것 같아요. 이번에 다 개선을 하고 각각 발사 테스트를 한 거죠.]



북한은 해상 핵무력의 강화를 외치며 5천 톤급 구축함과 무인잠수정, 그리고 잠수함 전력의 가동에 박차를 가하고 있습니다.



우리 군은 어제 별도 발표는 안 했지만, 북한군의 동향을 감시하고 있었다고 밝혔습니다.



[장도영/합동참모본부 공보실장 : 북한 순항미사일 동향을 다양한 수단을 통해 발사 전, 순항, 종료 단계까지 지속 추적 감시했습니다.]



북한이 어제 동해상에서 '잠수함 발사 미사일'을 시험한 가운데, 미 해군의 고고도무인정찰기와 미 육군의 정찰-전자전 항공기도 어제, 동해 상공을 비행했던 것으로 전해졌습니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 정성훈)