한일 재무장관, 100억 달러 규모 통화스와프 3년 연장 합의

▲ 이형일 부총리와 가타야마 사쓰키 일본 재무상

한국과 일본이 내달 말 만기 예정이었던 통화스와프(통화 교환)를 3년 연장하기로 했습니다.이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 오늘(15일) 주요 20개국(G20)·주요 7개국(G7) 재무장관 회의 및 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 방문한 태국 방콕에서 가타야마 사쓰키 일본 재무상과 양자 면담을 하고, 만기가 다가오는 한일 통화스와프 연장에 합의했다고 재경부가 밝혔습니다.이 부총리와 가타야마 재무장관은 최근 양국 외환 당국이 충분한 외화 유동성을 확보하고 있다는 데 인식을 같이하는 한편 한일 금융협력과 공조의 상징으로서 통화스와프가 갖는 중요성을 고려해 이렇게 뜻을 모았다고 재경부가 설명했습니다.한일은 2023년 12월 1일 미화 100억 달러 규모로 계약기간 3년의 한일 통화스와프를 개시했고, 예정대로라면 올해 11월 말이 만기입니다.재경부 관계자는 "2029년 11월까지 3년 연장한다"며 "통화스와프 규모는 그대로 유지된다"고 설명했습니다.한일 통화스와프는 2001년 20억 달러로 시작해 글로벌 금융위기, 유럽 재정위기 등을 거치면서 2011년 700억 달러까지 불어났습니다.이후 한일 관계가 경색되면서 규모가 쪼그라들었고, 잔여 100억 달러 계약이 2015년 2월 만료되면서 8년 넘게 중단되기도 했습니다.그러다가 2023년 추경호 당시 부총리 겸 기획재정부 장관과 스즈키 슌이치 당시 일본 재무상의 합의로 한일 통화스와프가 복원됐습니다.당시 원화와 엔화를 주고받는 방식이 아니라 전액 달러화를 기본으로 삼기로 해 주목받았습니다.2023년 이전 통화스와프는 한국이 원화를 맡기고 일본 측에서 엔화와 달러를 함께 빌려오는 하이브리드 방식이었습니다.지금의 통화스와프는 한국이 원화를 맡기면서 일본 측에서 달러화를 차입하고 역으로 일본이 엔화를 맡기면 우리가 달러화를 빌려주는 구조로 이뤄집니다.이와 함께 양측은 올해 3월 일본 도쿄에서 개최된 제10차 한일 재무장관회의 합의에 따라 차기 한일 재무 장관회의를 조속한 시일 내 한국에서 개최하자는 데에도 의견을 같이했습니다.(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)