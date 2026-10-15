'삼전·닉스' 급락에 단일종목 레버리지 신저가 또 경신

▲ 삼성전자·SK하이닉스

삼성전자와 SK하이닉스가 오늘(15일) 다시 급락하면서 단일종목 레버리지 상품들도 신저가를 갈아치웠습니다.한국거래소와 코스콤 CHECK에 따르면 이날 단일종목 레버리지 14종은 19∼22% 하락률을 기록했습니다.이는 본주인 SK하이닉스와 삼성전자가 각각 11.06%, 9.48% 급락한 데 따른 것입니다.이중 거래량이 많은 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지와 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지는 각각 21.70%, 22.13% 내리며 5천285원과 4천470원에 마감했습니다.KODEX 삼성전자단일종목레버리지와 TIGER 삼성전자단일종목레버리지는 19.63%와 19.01%의 하락률을 나타냈습니다.이로써 신저가 기록도 줄줄이 경신됐습니다.KODEX와 TIGER SK하이닉스 단일종목레버리지의 경우 지난 13일 종가 기준 최저가를 기록한 데 이어 14, 15일 연속 하락하면서 또다시 바닥을 찍었습니다.상장가였던 각각 2만 3천450원과 1만 9천985원과 비교하면 약 5분의 1 수준입니다.삼성전자 단일종목레버리지도 지난 5월 27일 상장 이후 가장 낮아졌습니다.KODEX 삼성전자단일종목레버리지는 종전 종가 기준으로 최저가인 지난 7월 30일 8천345원보다 낮은 7천595원에 거래를 마감했습니다.TIGER 삼성전자단일종목레버리지 역시 이날 종가가 6천880원으로 직전 최저가 7월 30일 7천640원보다 낮아졌습니다.반면에 SK하이닉스와 삼성전자 수익률을 -2배로 추종하는 '곱버스' 상품 2종은 20% 넘게 올랐습니다.'SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X'는 21.36% 오른 1만 795원, 'PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X'는 20.34% 상승한 1만 2천600원에 장을 마쳤습니다.주가 하락으로 인해 이날 단일종목레버리지·인버스 16종의 시가총액은 총 4조 3천635억 원에서 3조 5천557억 원으로 8천78억 원 감소했습니다.매수액과 매도액을 합친 거래대금은 전날보다 58.5% 늘어난 8천37억 원으로 집계됐습니다.개인은 이날 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지를 422억 원, KODEX 삼성전자단일종목레버리지를 248억 원 각각 순매수했습니다.반면, 외국인은 같은 상품을 각각 184억 원, 57억 원 순매도했습니다.(사진=연합뉴스)