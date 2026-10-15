김지용 청문보고서 채택…혁신당·국힘 반대 의견

<앵커>



12시간 가까이 진행된 김지용 초대 중대 범죄 수사청장 후보자에 대한 인사청문회가 어젯(14일)밤 끝났습니다. 김 후보자에 대한 인사청문 경과 보고서는 여야 합의로 채택됐지만, 보고서에는 국민의힘은 물론 조국혁신당의 강한 반대 의견이 담긴 것으로 전해집니다.



고정현 기자가 전해드립니다.



<기자>



어젯밤 늦게 끝난 인사청문회 마무리 발언에서 김지용 후보자는 중수청장이 된다면 수사·기소 분리라는 형사사법개혁 원칙을 충실히 구현하겠다고 다짐했습니다.



[김지용/중대범죄수사청장 후보자 : 수사 과정에서 국민의 인권을 보호하고 범죄 피해자의 권리 구제에도 한 치의 소홀함이 없도록 노력하겠습니다.]



국민의힘은 황당하기 짝이 없는 우리 편 검증 청문회로 끝났다며 사실상 임명 반대 의사를 내비쳤습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 김지용 후보자는 눈물겨운 자기부정쇼를 펼치며 충성심을 알아 달라고 읍소했습니다. 이런 판에 정치 중립을 믿을 국민이 누가 있겠습니까.]



무죄 판결이 나온 정진웅 부장 검사 독직폭행 사건, 김학의 법무차관 출국금지 사건 때 검찰의 무리한 기소에 김 후보자가 관여하거나 반대하지 않았다며 시종일관 김 후보자를 몰아붙였던 조국혁신당은 당론으로 임명에 반대한다는 입장을 확정했습니다.



[정춘생/조국혁신당 최고위원 : 후보자가 검찰 개혁을 진정성 있게 수행할 적임자가 아니라는 결론을 내렸습니다.]



하지만 국회 행정안전위원회는 여야 합의로 인사청문회 경과 보고서를 오늘 오후 채택했습니다.



보고서에는 민주당의 적격 의견과 국민의힘은 물론 조국혁신당의 부적격 의견까지 모두 담긴 것으로 전해졌습니다.



국회 행안위는 보고서에서 "후보자가 윤석열 전 검찰총장 징계 반대 공동성명에 참여하고, 검찰 출신인 후보자가 임명될 경우 검찰 수사 관행이 답습되는 등 부적격하다"는 의견에도 불구하고 "수사 전문성과 조직관리 역량을 갖췄다는 점 등을 고려해 직무수행에 필요한 자질과 능력을 갖췄다"고 평가했습니다.



청와대는 조만간 김 후보자를 임명할 것으로 보입니다.



(영상편집 : 장현기)