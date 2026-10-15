주담대 변동금리 또 오른다…코픽스 3년 10개월 만 최대폭 상승

▲ 서울 아파트 외경

기준금리와 시장금리 상승 영향으로 은행권 주택담보대출 변동금리의 기준인 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 또 올랐습니다.오늘(15일) 은행연합회에 따르면 9월 신규 취급액 기준 코픽스는 8월(연 3.18%)보다 0.25%포인트(p) 높은 3.43%로 집계됐습니다.이는 2024년 6월(3.52%) 이후 2년 3개월 만에 최고 수준입니다.상승 폭은 2022년 11월(0.36%p) 이후 3년 10개월 만에 최대입니다.신규 취급액 기준 코픽스는 올해 4∼7월 넉 달 연속 올랐다가 8월에는 상승을 멈추고 전월과 같은 연 3.18%를 유지했습니다.잔액 기준 코픽스는 연 3.05%에서 3.15%로 0.10%p 올랐습니다.코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로, 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영됩니다.코픽스가 오르면 그만큼 은행이 더 많은 이자를 주고 돈을 확보할 수 있다는 뜻입니다.내리면 그 반대의 경우입니다.구체적으로 신규 취급액 코픽스와 잔액 기준 코픽스는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채 및 전환사채 제외) 등 수신상품 금리를 바탕으로 산정됩니다.신(新)잔액 기준 코픽스는 연 2.71%에서 2.79%로 상승했습니다.여기에는 기타 예수금과 차입금, 결제성 자금 등의 금리도 포함됩니다.시중은행은 이르면 16일부터 신규 주택담보대출 변동금리에 이날 공개된 코픽스 금리를 반영할 예정입니다.KB국민은행은 주담대 신규 취급액 코픽스 기준 변동금리(6개월)를 4.39∼5.79%에서 4.64∼6.04%로 인상합니다.같은 기준의 전세자금대출(주택금융공사 보증) 금리는 4.23∼5.63%에서 4.48∼5.88%로 높입니다.우리은행도 주담대 신규 취급액 코픽스 기준 변동금리(6개월)를 4.75∼5.95%에서 5.00∼6.20%로 올립니다.