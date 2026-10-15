[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김봉신 메타보이스 대표, 배종찬 인사이트케이 연구소장
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● 민심어때
배종찬 / 인사이트케이 연구소장
"민심 심상치 않아…악재에 악재 더하는 모습"
"20대 지지율 20%대…30·40대 전이 없도록 빠른 회복 중요"
"이해관계 있는 호남…'대체로 잘하는 편' 응답에 수렴"
"최근 외교 안보 이슈에 보수 응답자들 적극 반응"
김봉신 / 메타보이스 대표
"중도층 적극 응답 시 대통령 지지율 오를 가능성"
"NBS 지표서 여당 최하치…진보 성향 안 잡히면 지지도 하락"
"전화면접서 야당과 오차범위 접전…여당으로선 큰일"
"여론조사 간 지지율 결과 차, '문항 순서의 효과' 살펴봐야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[민심어때] '민주 최저치·국힘 최고치' NBS 조사서 오차범위 내 좁혀진 여야 지지율…"큰일 난 여당, 굉장히 눈여겨봐야"
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