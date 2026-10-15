[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이동학 전 더불어민주당 최고위원, 함인경 국민의힘 대변인, 손석민 SBS 논설위원
--------------------------------------------
● "국무회의 생중계 줄여달라"~● 김지용 두고 엇갈린 범여권
이동학 / 전 더불어민주당 최고위원
"국무회의 공개, 국민 공감 형성시킬 수 있다는 장점 있어"
"우리나라도 공직자들 '자유로운 토론' 필요해"
"김지용 낙마 목표로 한 청문회 아니야"
함인경 / 국민의힘 대변인
"생중계 보면 조마조마…일정 부분 비공개 필요"
손석민 / SBS 논설위원
"김민석, 최고위서 강훈식 '정치적 가능성' 언급"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] "국무회의 생중계 부작용" 장관들 우려 전달…총리실 "대통령 의견에 반대 못한다는 것, 사실 아냐"
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글