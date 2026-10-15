뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경기도 "출퇴근 버스 노선 상시 제안받아요"

최호원 기자
작성 2026.10.15 15:50 조회수
경기도 "출퇴근 버스 노선 상시 제안받아요"
▲ 경기 편하G버스

경기도는 '편하G버스' 도민 제안 게시판을 개설했다고 15일 밝혔습니다.

편하G버스는 출퇴근 시간 경기도와 서울 주요 거점을 연결하며 좌석 예약제로 경기도가 직접 운영합니다.

이 게시판에 도민들이 직접 출퇴근 버스 노선을 제안할 수 있습니다.

1인당 1개 노선이 원칙입니다.

제안된 노선은 출발지 시·군에 전달돼 신규 노선 검토에 활용됩니다.

해당 시·군의 타당성 검토와 사업계획 수립, 수요조사, 예산 확보, 관계 기관 협의 등을 거쳐 신설 여부가 결정됩니다.

버스와 전철 등이 부족해 출퇴근이 불편한 지역이 우선 검토 대상입니다.

출퇴근 시간대 이용자가 집중되나 광역버스 노선을 신설하기 어려운 지역도 포함됩니다.

경기도는 지역별 시급성과 예상 이용 수요, 기존 노선과의 중복 여부, 실제 운행 가능성 등을 검토해 우선순위를 결정할 계획입니다.

앞서 경기도는 민선 9기 도지사직 인수위원회에 제안된 노선을 검토해 지난 8일 평택, 양주, 화성, 의왕 등 4개 시에 편하G버스 5개 신규 노선을 신설했습니다.

(사진=경기도 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
최호원 기자 사진
최호원 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지