또 떨어진 트럼프 지지율…폭스뉴스 조사서 1·2기 통틀어 최저

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

친공화당 성향 미국 뉴스채널 폭스뉴스에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 국정 수행 지지율이 트럼프 집권 1·2기를 통틀어 최저치인 36%로 떨어졌습니다.폭스뉴스는 14일(현지시간) 이런 자사 여론조사 결과를 소개하면서 "선거일을 몇 주 앞두고 유권자들이 경제와 대통령을 모두 부정적으로 평가한다면 집권당은 취약해진다"고 상황을 요약했습니다.폭스뉴스 조사에서 트럼프 지지율은 올해 5월 이후 39%로 유지돼 오다가 이번에 낮아졌습니다.폭스뉴스는 이번 지지율 하락의 주요 원인으로 ▲ 45세 미만 ▲ 연간 가구소득 5만 달러(6천750만 원) 미만 ▲ 비백인계 ▲ 대학 학위 미소지자 유권자 집단에서 지지율이 떨어진 점을 꼽았습니다.공화당 지지자들 사이에서도 긍정 평가 비율은 76%로 역대 최저치였습니다.이는 지난달보다는 3%포인트, 작년 9월보다는 12%포인트, 2기 임기 초기인 작년 3월보다는 16%포인트 낮은 것입니다.트럼프 대통령의 현안별 국정 수행 평가에서 지지율이 가장 낮은 분야는 인플레이션으로, 긍정 평가를 내린 비율이 22%에 불과했습니다.지난 여름에는 36%였습니다.2022년 중간선거를 앞두고 있던 4년 전 조 바이든 당시 대통령의 인플레이션 대응에 대한 긍정 평가는 29%였습니다.트럼프 대통령의 인플레이션 대응에 대한 부정 평가는 77%에 달했습니다.현안 분야별 부정 평가 비율은 '경제'는 70%, '관세'는 69%, '외교정책'은 64%였습니다.이민 정책에 대해서도 부정 평가가 56%로 더 우세했습니다.'국경 안보'만 긍정과 부정 평가가 각각 50%로 팽팽했습니다.선거가 오늘 치러진다면 자신의 지역구 연방하원의원 선거에서 민주당 후보를 지지하겠다는 응답은 54%, 공화당 후보를 지지하겠다는 응답은 45%였습니다.이 격차는 오차범위를 벗어나며, 민주당이 51% 대 44%로 앞섰던 지난달보다 커졌습니다.'투표할 것이 확실하다'는 유권자로 범위를 좁히면 민주당 후보가 52% 대 46%로 여전히 앞섰으나 양당간 격차는 소폭 줄었습니다.대부분의 중간선거 때와 마찬가지로 유권자들은 집권당에 책임을 묻는 쪽으로 기울어 있다고 폭스뉴스는 전했습니다.10명 중 7명은 트럼프 대통령에게 메시지를 보내기 위해 투표하겠다고 답했습니다.반대의 메시지를 보내겠다는 응답(47%)이 지지의 메시지를 보내겠다는 응답(25%)의 거의 두 배였습니다.2024년 대선에서 트럼프 대통령을 지지한 히스패닉 유권자는 43%였습니다.이번 중간선거에서 히스패닉 유권자들 중 공화당 후보를 선호한다고 답한 비율은 31%에 그쳤습니다.민주당은 유권자가 우려하는 현안 13개 중 10개에서 공화당을 앞섰습니다.유권자가 '매우 우려한다'고 답한 상위 5개 현안은 정부 부패(60%), 인플레이션(58%), 휘발유 가격(50%), 정부의 지도력(49%), 의료(48%)였습니다.이들 현안을 더 잘 다룰 정당으로 민주당을 꼽은 비율은 공화당을 꼽은 비율보다 각각 10%포인트 이상 높았습니다.공화당은 '범죄 대응'에서 10%포인트, '국경 안보'에서 8%포인트 우세했습니다.이민 문제에서는 공화당이 3%포인트 앞섰으나 큰 차이는 없었습니다.민주당은 의료에서 22%포인트, 인플레이션에서 16%포인트, 휘발유 가격·투표권·선거의 공정성에서 각각 12%포인트 앞섰습니다.정부의 지도력과 공립학교 교육 내용에서는 각각 11%포인트, 인공지능과 정부 부패에서는 각각 10%포인트, 외교정책에서는 9%포인트 우세했습니다.이번 폭스뉴스 조사는 비컨 리서치(민주당 측)와 쇼 앤드 컴퍼니 리서치(공화당 측)가 지난 9∼12일 전국 유권자 명부에서 무작위로 선정된 등록 유권자 1천202명을 상대로 실시됐습니다.전체 표본 기준 표본오차는 ±2.5%포인트이며, 하위 집단의 표본오차는 더 큽니다.(사진=AP, 연합뉴스)