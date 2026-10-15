[자막뉴스] "푸틴도 속은 중국산 불량품"…러시아군 'AK-12 소총' 알고 보니

러시아의 대표적인 군사장비 제조업체 고위급 인사가 소총 제작에 중국산 부품을 국산이라고 속이고 사용한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



러시아 언론 코메르산트는 현지시간 지난 12일 "러시아 방산업체 칼라슈니코프 콘체른의 전직 고위 구매 담당 임원이 중국산 AK-12 소총 부품을 국내산 부품으로 위장 공급한 혐의로 재판을 받고 있다"고 보도했습니다.



보도에 따르면 우크라이나 침공 전쟁이 한창이던 2023년 당시 칼라슈니코프는 5.45㎜ AK-12 소총을 현대화하는 과정에서 외부 공급업체로부터 합법적으로 반제품을 필요로 했습니다.



반제품은 아직 완성되지 않은 부품 소재나 중간 가공품을 의미합니다.



이 과정에서 러시아 사업가 알렉세이 모로호프는 칼라슈니코프와 계약을 맺고 해당 부품 제조를 맡았습니다.



초기 시험 생산분은 입고 검사를 통과했으나 향후 납품된 부품들은 러시아 기술 도면을 사용해 중국에서 생산된 부품인 사실이 뒤늦게 확인됐습니다.



러시아 검찰은 칼라슈니코프가 모로호프의 회사를 통해 AK-12 소총 제작에 사용하기 위해 들여온 부품들이 대부분 중국산이라는 사실을 확인했습니다.



해당 부품들은 나사 너트 물품으로 분류돼 러시아로 조달됐습니다.



무기 관련 부품의 실제 용도를 감춘 채 제품을 조달·반입한 정황이 드러난 겁니다.



모로호프 등은 계약상으로 러시아 내 생산·납품을 약속했지만 관계자들은 중국 기업 두 곳과 별도로 제조·조달 계획을 체결한 혐의로 체포됐습니다.



현지 수사 당국은 중국에서 제작된 부품 중간재가 계약상 품질 요건을 충족하지 못해 대금을 지급할 수 없는 제품이었다고 판단했습니다.



이번 계약으로 인한 칼라슈니코프의 피해액은 약 6억 120만 원으로 추산됐습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)